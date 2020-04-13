Эксперт прокомментировал рейтинг полезности депутатов Госдумы

Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал девятый интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы — коэффициент полезности (КПДГД 9).

«Как любой рейтинг, он достаточно субъективен, но уже устоялся как такой стандартный инструмент оценки. Пожалуй, самое важно, что можно отметить — в этом рейтинге появился элемент переизбираемости. Авторы этого рейтинга довольно авторитетные фигуры и в общем к их оценкам стоит прислушиваться. Резко увеличилась переизбираемость депутатов — сначала в рейтинге было 80 человек, стало 144 человека. Это означает, что в тех достаточно жестких условиях, что мы сейчас наблюдаем, избиратель не собирается менять лошадей. Он не собирается искать кого-то другого и перепрыгивать в своих электоральных предпочтениях на что-то другое. Это наверное самое важно, что мы увидели в этом рейтинге», — отметил эксперт.

По словам Шпунта, вторая составляющая, которую мы увидели в этом рейтинге — там больше стало людей, которых представляет партия, а не самовыдвиженцев. «В верхней части рейтинга стало больше людей, которых представляет партия. Это означает, что партийная система в достаточно жестком испытании сейчас, и особый режим существования страны она, в общем, выдерживает. Мы не можем сказать, какие именно партии будут больше или меньше представлены в следующей Думе, но нет ситуации, при которой партийная система потеряла доверие населения», — добавил он.

По мнению эксперта, стоит отметить, что это что исследование возглавляют те самые депутаты, которые работали в обсуждении поправок в Конституцию. «Значит эта тема действительно очень важна и интересна для населения, и поэтому люди прислушались, что депутаты по этому поводу работали», — подчеркнул Шпунт.

Он также добавил, что у этого рейтинга есть две составляющие: первая — это экспертная оценка, а вторая — объективизированный факт, который сделан замером по медиаметрии. «Это не совсем творчество Гусева и Мартынова, а некая картина, которую они обобщили и сформулировали — но за ней стоит обоснованная методика. Поэтому к этому рейтингу стоит прислушаться», — подытожил эксперт.

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