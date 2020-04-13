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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам…

Marc Israel Sellem/Reuter

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/488/12924488/upload-2020-01-23T124633Z_1707099808_RC2OLE9W4J8Q_RTRMADP_3_HOLOCAUST-MEMORIAL-PUTIN-LENINGRAD-pic905-895x505-63463.jpg" alt="Путин назвал разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах России" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением санитарно-эпидемиологических норм в некоторых регионах страны, цитирует «Интерфакс».

Глава государства отметил, что такой ситуации не должно быть.

«Если что-то будет недоделано, буду считать это преступной халатностью», — заявил Путин.

Он призвал мэров, губернаторов, специалистов, врачей и глав предприятий серьезнее относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей РФ.

В России на сегодняшний день более 18,3 тыс. зараженным вирусом, причем выздоровели 1470 человек, а умерли — 148.

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