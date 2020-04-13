Одна роль на всю жизнь

Есть множество актеров, которые, сыграв однажды одну роль, становятся ее заложником. Этих людей уже очень сложно ассоциировать с какими-то другими персонажами. Наверное, им приходится очень нелегко, весь как жить, когда весь мир воспринимает тебя как совершенно другого, киношного человека? Даже если они сыграют хоть тысячи хороших ролей, они все равно останутся теми, какими мы их запомнили.

Роуэн Аткинсон

Невероятно харизматичный и забавный актер навсегда запомнится нам как глупый и нелепый Мистер Бин. Роуэн снимался в одноименном сериале на протяжении пяти лет. Даже в некоторых других фильмах он оставался в привычном для себя образе, например, в картине «Крысиные бега». Вряд ли, запомнили Роуэна благодаря ситкому «Черная гадюка». Мистер Бин! И только Мистер Бин!

Анастасия Заворотнюк

Об этой актрисе мы узнали благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», который вышел в далеком 2004 году. Девушка попала туда совершенно случайно, зато эта случайность сделала ее настоящей звездой. Анастасию не хочется называть никак иначе, чем «няня Вика». Она навсегда останется для нас провинциальной девушкой с явным украинским акцентом. Именно этот образ инфантильной и любвеобильной няни, которая находится в поисках лучшей жизни, позволил АнастасииЗаворотнюк остаться в наших сердцах.

Мишель Мерсье

Французская актриса сыграла роль строптивой авантюристки Анжелики, которая всю жизнь гонялась за своей любовью. Мишель снялась в пяти фильмах, благодаря чему и стала ассоциироваться именно с этой героиней. Актриса была обеспокоена такой ситуацией и хотела избавиться от вечного образа Анжелики, но не смогла. Она снялась во многих других популярных фильмах, но все всё равно узнавали в ней «маркизу ангелов». С одной стороны, эта роль стала для Мишель Мерсье настоящим счастливым билетом, а с другой она оказалась в плену образа красивой девушки Анжелики.

Роберт Паттинсон

Молодой красавчик с бледной кожей навсегда останется в нашей памяти Эдвардом Калленом. Популярность ему принесла известная сага «Сумерки», которая быстро полюбилась многим подросткам. В каких бы фильмах не играл Роберт, он все равно будет бледнолицым красавчиком-вампиром, романтиком и борцом за собственное счастье. Несмотря на это, многие режиссеры все равно приглашают Паттинсона в новые проекты, где мы можем увидеть любимого вампира с более здоровым цветом лица.

Кэрри-Энн Мосс

Молодой актрисе пророчили величайшую карьеру, видя ее талант и разноплановость. Она и правда стремилась к тому, чтобы примерить на себя множество разных образов. Но всего одна роль смогла одновременно и улучшить, и погубить жизнь Кэрри-Энн. Девушка сыграла роль хакера Тринити, которая была упакована в черный латекс. Актриса всеми силами пыталась избавиться от этого образа, но ни одна роль не помогла ей в этом. Она стала настоящей легендой, которая и не дала развиваться карьере актрисы.

Элайджа Вуд

Этот парень начал сниматься в кино достаточно давно. На его счету множество ролей, но всего одна смогла остаться с ним на всю жизнь — роль Фродо из «Властелина колец». Как бы Элайджа не пытался вырваться из оков этого образа, это бессмысленно, ведь именно роль Фродо и принесла ему всемирную популярность. Актеру даже обидно, ведь участие в этой трилогии просто перечеркнуло все его более ранние работы в сфере кинематографа. В попытках забыть о Фродо, Элайджа даже сыграл роль серийного убийцы, но это не принесло ожидаемого результата.

Одри Тоту

Скорее всего, вы видели популярный фильм «Амели», главную героиню в котором сыграла Одри Тоту. После выхода этой киноленты актриса поняла, что ей нужно срочно выбираться из образа достаточно странной девушки. Одри долгое время находилась в поиске подходящей, абсолютно противоположной роли. Посмотрим, сможет ли она, в конце концов, избавиться от имени Амели, или так и останется в плену у образа наивной инфантильной девочки.

Арнольд Шварценеггер

Когда мы говорим о Терминаторе, то одновременно с этим вспоминаем и красавчика Арнольда Шварценеггера. На счету этого бодибилдера, политика и актера множество качественных и интересных фильмов, но он навсегда останется харизматичным киборгом из будущего.

отсюда

07.09.2017