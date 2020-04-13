Реклама, сексуальнее некуда. Использование основного инстинкта в рекламе

Секс продает. С этим не поспоришь и ничего не сделаешь. Эротические образы в рекламе — это зачастую успех кампании. Потому что внимание она точно привлечет.

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Иногда секс в рекламе оскорбителен и вульгарен, а иногда очень даже уместен, тонок и красив. Мы выбрали 30 самых волнующих примеров сексуальной печатной и наружной рекламы всех времен.

Пуш-ап-бюстгальтеры Wonderbra.

Журнал Playboy. Не только эротические картинки.

Axe-эффект.

Порно переезжает на домен .ххх

Купальник нарисован маркерами Prockey.

Мой номер телефона. Давайте помечтаем о лучшем мире. Мужской журнал Che.

Волнующий бразильский коктейль.

Нижнее белье натуральное, словно вторая кожа.

Жизель Бундхен в сандалиях Ipanema.

Продлевающие удовольствие презервативы.

Минеральная вода Perrier.

Помой меня.

Axe-эффект.

Реклама против рака груди: те ли проблемы вас беспокоят?

Широкий угол съемки.

Ты же знаешь, что ты у нее не первый. Салон подержанных автомобилей BMW.

Chupa Chups для взрослых.

Мужское нижнее белье jbs.

Минеральная вода Perrier.

Добро пожаловать в мужской рай.

Таблетки для равномерного загара.

Неприлично сексуальное белье.

Секрет бюстгальтеров SFYS.

Духи Opium.

Теперь можно купить онлайн

Мужское нижнее белье jbs.

Камеры Nikon распознают до 12 лиц.

Пожалуй, самая эффективная реклама в мире. Реклама биеннале графического искусства в Словении.

Правильная реклама рюкзаков.

20.05.2017