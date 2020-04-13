Алтайские власти ответят суде оставшихся школьного питания детей-надомников

По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Алтайском крае организовали проверку в связи с тем, что ребенок-инвалид в течение шести лет был лишен права на бесплатное горячее питание. Как пояснила мать школьника, он обучался дома, поэтому не мог обедать в школе физически. Между тем образовательная организация не озаботилась тем, что выплатить семье положенные компенсации. Чиновники сослались на отсутствие в регионе соответствующего законодательного акта.

Генпрокуратурой установлено, что несовершеннолетний имеет право на социальную поддержку в виде бесплатного двухразового питания, однако, вопреки федеральному законодательству об образовании, школа не обеспечила его этой льготой. Причиной допущенных нарушений стало отсутствие в региональном законодательстве правовой регламентации того, как должно быть организовано питание детей, проходящих обучение на дому и не посещающих учебное заведение.

В целях защиты прав ребенка прокурор Барнаула направил в суд исковое заявление. Он требует признать незаконным бездействие образовательного учреждения, администрации Барнаула, городского комитета по образованию, правительства края, а также возложить на чиновников обязанность предоставить такое питание и взыскать в пользу школьника его стоимость за шесть лет. Кроме того, зампрокурора Алтайского края внес представление заместителю председателя правительства региона. Он потребовал устранить нарушения законодательства об образовании, а также позаботиться о дополнительном нормативном регулировании соблюдения права детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. Что касается реального устранения нарушений прав данного ребенка, оно контролируется управлением генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Стоит отметить, что проблема с обеспечением горячим питанием школьников в алтайских муниципалитетах стоит в регионе довольно остро. В конце октября текущего года председатель АКЗС Александр Романенко предложил выделять средства МО на эти цели не напрямую, а в рамках дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности районов. Спикер АКЗС уверен, что после переноса части финансовой нагрузки по питанию на краевой и федеральный уровень местные бюджеты смогут перераспределить высвободившиеся средства на эту статью.