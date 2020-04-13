В Турции в 31 провинции объявлен двухдневный комендантский час

Министерство внутренних дел Турции объявило введении комендантского часа в 31 провинции страны.

Как сообщает телеграм-канал «Повестка дня Турции», в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции жителям больших городов запретили выходить на улицы начиная с 00.00 часов 11 апреля.

Провинции в которых будет введен комендантский час:

Стамбул, Анкара, Измир, Анталья, Адана, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдак.