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Поля с тюльпанами в общине Ден-Хелдер, Нидерланды, 22 апреля 2017 года

Cris Toala Olivares/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/769/10642769/upload-2017-04-24T152018Z_204643484_RC1FDDEB2D90_RTRMADP_3_NETHERLANDS-TULIPS-pic905-895x505-68173.jpg" alt="В Голландии уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса" /></p> </p> <p>

Цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за снижения на них спроса на фоне пандемии коронавируса, передает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.

По его словам, в числе уничтоженных цветов — 140 миллионов голландских тюльпанов.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов», — отметил Фред ван Тол. Так, на протяжении четырех недель с начала продаж оборот составляет на 50% меньше, чем в 2019 году.

Страна также лишилась сотен туристов, которые в это время года приезжают посмотреть на одну из главных достопримечательностей Голландии — поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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