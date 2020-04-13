В Кремле прокомментировали отношения США и России

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Marcos Brindicci/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношения между США и Россией, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В Кремле не ждут улучшения российско-американских отношений в связи с участившимися контактами Путина и Трампа», — сказал он.
Накануне, 12 апреля, президенты двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на нефтяном рынке. Они отметили важность сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.
Кроме того, Путин поздравил американских христиан с Пасхой, которую в большинстве стран отметили 12 апреля.
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