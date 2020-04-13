Будут сдавать предметы по выбору в 2020 году или нет 9-классники Москвы?

В этом году 9-классники будут сдавать только 2 обязательных экзамена на ОГЭ — русский и математику, предметы по выбору отменяются. Такие экзамены не получится проводить дистанционно, поэтому пришлось сократить количество предметов, а значит, и дней, и пунктов проведения.

9-классники Москвы будут сдавать предметы по выбору в 2020 году или нет

Причем в этом году школьники будут сдавать экзамены на базе школ, в которых учатся.

Сроки проведения ГИА-9 установят Минпросвещения России и Рособрнадзор. А конкретные даты досрочного, основного и дополнительного периодов регионы определят сами. Более того, исходя из эпидемиологической ситуации, регионы могут самостоятельно принять решение о необходимости проводить ГИА-9 в досрочный период.

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ).

«Уменьшив число выборных предметов до двух — русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», — пояснил он.

Врио главы Рособрнадзора добавил, что эпидситуация в регионах разная, поэтому ведомство проявило гибкость при составлении рекомендаций и готовит соответствующий приказ, который необходимо зарегистрировать в Минюсте.

«Он согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Предполагается модель, когда региональная государственная экзаменационная комиссия согласовывает сроки проведения с региональными штабами по коронавирусной инфекции и определяет сроки проведения у себя в регионе по завершении учебного года», — уточнил он.

Музаев также отметил, что внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно.

«Выпускники 9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у них сводилась к закреплению того материала, который у них есть. Поэтому сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена — это не помочь, а навредить», — сказал Музаев.

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля.

«14 апреля у нас на сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов», — сказал Музаев.

Четверть российских школьников выступили за отмену ЕГЭ и ОГЭ

Согласно недавно проведенному опросу, 40% российских школьников выступили за перенос единого государственного экзамена и основного госэкзамена, а 26% высказались за их отмену, пишут «Известия».

При этом треть учащихся считают, что переносить ЕГЭ и ОГЭ больше не стоит.

Что касается дистанционного обучения, на которое перешли школы в РФ из-за пандемии коронавируса, 58% учеников пришли к выводу, что такой формат занятий ослабил уровень их подготовки.

В среднем учащиеся 9-х и 11-х классов оценивают свою подготовку на 4,6 из 7 баллов.

Говоря о формате ЕГЭ и ОГЭ, 43% опрошенных допустили возможность провести итоговые экзамены онлайн, 38% с этим не согласны.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что если московские школьники привыкли к «дистанционке» и готовятся в привычном режиме к экзаменам, то в регионах учителя почти не работали в онлайне, что может сказаться на подготовке учащихся.