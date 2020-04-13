«Это не подвиг, а работа». Яндекс помогает медикам и донорам во время пандемии

Об особенностях работы редакция узнала у таксистов.

С 26 марта Яндекс объявил о старте проекта «Помощь рядом». Речь идет о помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас, в условиях сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, работают в режиме полной мобилизации.

В Яндексе отметили, что готовы организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого совместно с партнерами формируется отдельный парк из машин, подключенных к сервису Яндекс.Такси. Проект уже стартовал в Казани, Нижнем Новгороде и Махачкале. Яндекс уже выделил 250 млн рублей на оплату поездок водителей по таким заказам. Это было необходимо для быстрого запуска сервиса.

Помимо этого, компания запускает проект помощи донорам крови в партнерстве с ассоциацией DonorSearch сразу в 21 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске. Яндекс предоставит DonorSearch промокоды на поездки, которые ассоциация будет передавать донорам крови. Доноры смогут пользоваться ими для поездок в донорские центры и обратно.

Водители могут подключиться к специализированному парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию. В это время никаких других заказов они не совершают. Все задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

«Блокнот» узнал об особенностях работы таксопарков в таких условиях.

– В целом наша работа не сильно изменилась. Мы также утром начинаем работу, и также вечером ее заканчиваем. Однако усилились меры безопасности. Машины оборудованы защитными экранами, ограждающими водителей от пассажиров. Также всем выдают маски и антисептики, – отмечает работник одного из автопарков Наргиз З.

Единственное, что действительно изменилось, по словам мужчины – это рост уровня ответственности. Многие водители понимают, что теперь на них лежит важная социальная задача – помогать людям.

– Некоторые водители даже называют себя волонтерами. В том смысле, что они видят свою работу как вклад в борьбе с пандемией. И такой подход придает сил. По крайней мере у нас в парке нет тех водителей, которых бы заставляли работать, все готовы помогать, – говорит Наргиз.

Хорошие отзывы водители получают и от медицинского персонала, которые новому проекту не нарадуются – так быстро теперь пошла работа.

– Врачи говорят, что теперь работа пошла быстрее и они очень благодарны. Если раньше доктор мог за день попасть в 3-4 места, то теперь посещает до 17 пациентов. Они за день выполняют ту работу, на которую раньше уходила неделя, – считает Наргиз.

При этом водители, решившие принять участие в проекте, понимают все риски. Они адекватно отнеслись ко всем защитным мерам и даже пропагандируют их среди семей и знакомых.

– И я и мои коллеги понимаем, что делаем правильную и нужную работу. Героями себя не считаем. На это просто нет времени. Свободное время уделяем семьям. Сейчас как никогда важно проявлять заботу о близких, – отметил водитель.