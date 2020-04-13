Названы 10 признаков, которые помогут распознать рак у ребенка

Содержание:

Головная боль

Тошнота

Проблемы со зрением

Странная походка

Размер головы

Температура свыше 5 дней

Подозрительные опухоли

Усталость

Беспричинное снижение веса

Нарушение поведения

Большинство видов рака поддаются лечению, если они выявлены на ранних стадиях. К сожалению, онкологические заболевания не обходят стороной не только взрослых, но и детей. Они не могут в полной мере прислушиваться к своему организму, поэтому обязанность родителей — наблюдать за отпрысками, чтобы не пропустить чего-то страшного в плане болезней.

Обобщив сотни исследований и научных публикаций, медики выделили 10 признаков, которые могут указывать на рак у ребенка. Но это лишь данные общего характера. Диагноз ставится исключительно врачом и не на основе публикаций, а по данным исследований.

Головная боль

Регулярная головная боль, если она не связана с усталостью и травмами, может указывать на наличие новообразования в головном мозге. При этом стоит помнить, что дети почти не склонны к метеозависимости.

Тошнота

Тошнота и рвота также может быть признаком онкологии. Особенно, когда семейные врачи или гастроэнтерологи не могут найти их причину. В этом случае стоит показаться онкологу.

Проблемы со зрением

Дети сами редко жалуются на ухудшение зрения, хотя оно может начать падать буквально на пустом месте. Родители склонны винить в этом гаджеты и компьютеры, за которыми наследник засиживается до поздней ночи.Но падение зрения может указывать на наличие опухоли головного мозга.

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Странная походка

Если ребенок ни с того, ни с сего начал ходить странной походкой, будто пьяный, либо же принялся спотыкаться, это не смешно. Хотя ему самому может быть весело. Это повод для того, чтобы сходить к врачу и провериться.

Размер головы

Речь о симптоме у младенцев. У них кости черепа мягкие, голова растет в размерах. Врачи советуют замерять параметры, ведь быстро увеличение головы у малыша может указывать на рак мозга.

Температура свыше 5 дней

Дети часто подвержены простудам. В результате температура повышается. Если она держится 5 или 10 дней, стоит быть настороже. Не исключено, что так проявляет себя лейкоз в ранней стадии, нарушается кроветворение.

Подозрительные опухоли

Дети падают и ударяются, получают синяки и кровоподтеки — без них детство невозможно. Но если у малыша появилась непонятная опухоль или какое-то уплотнение, хотя он не падал, стоит обратиться к врачу.

Усталость

Усталость и слабость — симптомы, присущие многим видам рака, в том числе и у детей.

Беспричинное снижение веса

По мере роста ребенка его вес должен увеличиваться. Если все с точностью до наоборот — надо собираться в больницу на обследование и выявление причин.

Нарушение поведения

Плаксивость, капризность, отстраненность, замкнутость, беспричинный страх. Эти перемены в поведении в некоторых случаях появляются, когда развивается опухоль мозга у ребенка.

Добавим, что информация носит исключительно справочный характер и не является источником, на основе которого можно поставить диагноз. Это вправе сделать только врач.

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