О пользе агентурной сети, или Какие технологии появились в СССР благодаря разведчикам

Еще в начале 1920-х годов молодое государство СССР остро нуждалось в обновлении технологий — особенно в условиях разворачивающейся индустриализации. Однако истощенная Первой мировой и Гражданской войнами держава попросту не могла обеспечить себя подобными разработками самостоятельно.

И тут на помощь пришла развивающаяся агентурная сеть, среди направлений которых была научно-техническая разведка — она-то и стала решением проблемы в получении необходимой информации быстро и совершенно бесплатно.

С самого начала существования Советского Союза его разведывательные подразделения активно развивались и вполне успешно справлялись со своими заданиями. Одним из важнейших направлений ее деятельности была научно-техническая разведка (НТР), которая призвана добывать для СССР сведения о зарубежных разработках, а также поставлять информацию о необходимых советскому правительству проектах, чтобы «воспроизвести» эти технологии. Особенно остро эта необходимость возникла, когда Партия объявила о начале индустриализации.

Индустриализация требовала новых технологий, который у СССР не было.

Советская разведка имела несколько особенностей, которые отличали ее от агентурной сети Российской империи. Так, например, в СССР человеческие и финансовые ресурсы НТР старались использовать максимально продуктивно: сотрудники работали исключительно «по заказу» правительства, не распыляя внимание на другие разработки. В царской же России процесс «заимствования» технологий за рубежом носил скорее хаотичный характер.

Однако на разнообразие «заказанной» информации подобная избирательность никак не влияла. Дело в том, что ассортимент заимствований выходил далеко за рамки сведений о секретных разработках оружия или технологий для военной промышленности. В числе «заказов» входил даже процесс производства искусственного меха.

Производству искусственного меха в СССР способствовала разведка. /Фото: livejournal.com

И все-таки, приоритетным направлением работы НТР была добыча информации о секретных разработках зарубежных стран. В 1920-х годах главным «приобретением» была технология производства вольфрама. До этого вольфрамовые нити накаливания приходилось покупать за рубежом, что влетало в копеечку, поэтому решение наладить их выпуск в СССР было вполне актуальным.

Лампочка Ильича без вольфрама светить не будет. /Фото: club.foto.ru

Эта задача была поставлена в 1922 году коммунисту Ю.Хоффману, который на тот момент являлся работником немецкого концерна «Осрам», занимающийся в том числе обработкой вольфрама. Новоиспеченный агент в течении двух лет передавал в СССР данные о технологиях, которые практиковались на заводе. После того, как Хоффман в результате неудавшейся революции сбежал в Советский Союз в 1924 году, агентурную сеть пришлось налаживать заново, однако это не составило больших усилий.

Здание завода по производству ламп накаливания Osram A в 1920-1939 гг. /Фото: wikipedia.org

Но эти трудности не повлияли на благоприятный исход дела: СССР получил не только сведения о производстве собственно вольфрама, но и информацию о технологиях изготовления новых на тот момент сверхпрочных материалов — металлокерамики и твердых сплавов — которая оказалась еще более ценной.

Полученные сведения о сплавах пришлись как нельзя кстати. /Фото: vekomet.ru

Особенное значение приобрело «заимствование» знаний о работе со сплавами карбида вольфрама с кобальтом видиа на основе метода порошковой металлургии. В ходе экспериментов советских ученых с пропорциями материалов в 1929 году был разработан новый сплав, который назвали победит и использовали в основном при изготовлении режущих инструментов.

Победитовые сверла справятся не только с деревом, но и сталью, и даже горной породой. /Фото: met-all.org

После победы с вольфрамом агентурная сеть научно-технической разведки только набирала обороты. И, пожалуй, венцом ее деятельности является блестящее выполнение операции под кодовым названием «Энормоз». Именно с деятельностью по этой операции связано самое легендарное «заимствование» — секретных американских разработок по созданию атомной бомбы.

Первая советская атомная бомба строилась по американским чертежам. /Фото: mk.ru

Интересный факт:о степени осведомленности советского правительства о планах американцев касаемо атомной программы говорит один любопытный эпизод. В рамках Потсдамской конференции в июле 1945 года президент США Гарри Трумен заявил Иосифу Сталину: «Мы имеем новое оружие необычайной разрушительной силы» — и стал наблюдать за реакцией советского генералиссимуса. Генсек же в ответ только равнодушно сказал: «Надеюсь, вы сможете хорошо использовать его против японцев». Все дело в том, что Сталин давно знал об атомной программе американцев.

Трумену не удалось впечатлить Сталина. /Фото: waralbum.ru

В начале 1940-х годов США запустили сразу два секретных проекта, касающиеся разработки атомного оружия — «Манхэттен» и «Тьюб эллойз» («Трубный сплав»). Вот только в Советском Союзе об этом знали уже с 1941 года, когда к ним обратился немецкий коммунист Клаус Фукс, который после побега из гитлеровской Германии работал в Британии. Физик-теоретик по образованию, он работал в рамках проекта «Тьюб эллойз», одним из задач которого было строительство англичанами завода урановых бомб.

В спайке с советской разведчицей Рут Кучински они добывали информацию о разработках. В то же время в Америке агентурная сеть СССР занималась вербовкой ученых, которые работали над проектом «Манхэттен». В 1944 году Фукс передал в Советский Союз, среди множества документов, один из первоначальных чертежей водородной бомбы.

Клаус Фукс и Урсула (Рут) Кучински. /Фото: vm.ru, russian7.ru

Конечно, на пути выполнения операции «Энормоз» были и трагические эпизоды. Так, весьма печально сложилась судьба двух американцев — супружеской пары Розенбергов — которые, будучи идейными коммунистами, работали на советскую разведку. Они были раскрыты американцами и приговорены к смертной казни, несмотря на негативную реакцию международного сообщества.

Юлиус и Этель Розенберг. /Фото: specsluzhby-all.ru

История получения Советским Союзом чертежей атомной бомбы в какой-то степени стала хрестоматийной. И деятельность научно-технической разведки СССР на этом не закончилась. Уже несуществующее государство нередко и небезосновательно обвиняют в плагиате, однако, справедливости ради, стоит отметить, что своих светил науки у него было немало. Ведь даже та же атомная бомба была только в первом экземпляре «копиркой» американского варианта — остальные же разрабатывались уже на основе собственных исследований и разработок.

Несмотря на работу НТР, принижать гений того же Курчатова не стоит. /Фото: vk.com

Еще одним, не менее заметным и запоминающимся, примером роботы научно-технической разведки была операция по добыче информации об американском космическом челноке. Когда в США стали стартовать в космос шаттлы, в СССР серьёзно забеспокоились, полагая, что их идеологические противники либо создают орбитальное оружие, которое выпускало бы ракеты по наземным целям, либо с помощью самих челноков собираются воровать с орбиты советские спутники. Разобравшись в истинных причинах, в ЦК КПСС решили, что нельзя упускать такую возможность — им нужна эта технология.

Полёты американских шатттлов в СССР оставить без внимания не могли. /Фото: wikipedia.org

Тут за дело снова взялись агенты научно-технической разведки. Они смогли добыть для Родины необходимую для создания челнока информацию, и работа началась. Единственный советский орбитальный транспортный корабль многоразового использования под названием «Буран», а затем и несколько его прототипов были внешне практически близнецами американского шаттла. Причем, по информации Novate.ru, на максимальном копировании настаивал само руководство Партии.

Сходство двух челноков было просто поразительным /Фото: topwar.ru

Хотя, справедливости ради, следует отметить, что некоторые технологические разработки, которые применили советские специалисты были уникальными и даже передовыми для своего времени, как, например, система управления, позволяющая челноку быть автопилотируемым во время полёта.

Вот только воспользоваться детищем этого проекта Совесткий Союз не смог. После единственного запуска в стране попросту закончились деньги на столь дорогую разработку, а с развалом СССР она и вовсе оказалась не нужна. Корабли и прототипы были отправлены на вечную стоянку, но тот самый, летавший в космос, экземпляр до нашего времени не дожил — в начале нового века он был полностью разрушен под обломками упавшей на него крыши ангара.

Один из уцелевших прототипов «Бурана» на вечной стоянке на космодроме Байконур. /Фото: pikabu.ru