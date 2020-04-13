ТОП-5 принципов экопотребления для сбережения ресурсов Земли

В последнее время все чаще говорят об экологии потребления. Она же — осознанное потребление, этичное потребление, эко-шоппинг. Речь о том, чтобы покупать и использовать материальные блага не только ради своего удовольствия или выгоды, но с мыслью о том, чтобы они были произведены с минимальным вредом для людей, животных, природы. А также пользоваться ими насколько возможно долго, после чего правильно утилизировать.

Откуда вообще взялся тренд? Не все об этом задумываются, но производство любых товаров наносит вред окружающей среде. И не только ей, ведь в погоне за дешевизной многие компании используют копеечный труд жителей бедных стран, не всегда предоставляя им нормальные условия работы.

Современное общество потребления пресыщено. Оно привыкло к тому, что в магазинах каждый день что-то новенькое, что через пару месяцев после выхода продукта идут распродажи и акции, а затем новые коллекции. Мы не всегда ценим то, что имеем, и гонимся за новым. Даже если оно нам по факту и не нужно, но недорого стоило или просто понравилось. Огромное количество товаров попадает на свалки, где будет разлагаться столетиями. Например, некоторые модные бренды уничтожают нераспроданную продукцию, так как отдавать ее с большими скидками или в секонд-хенды было бы ущербом для репутации.

Три основных правила экологичного потребления:

Потребляйте меньше.

Используйте дольше.

Перерабатывайте больше.

Об экологичном потреблении больше всего говорят в развитых странах. По опросам, чаще всего «заморачиваются» им молодые женщины без детей с уровнем дохода выше среднего. Это и понятно — если тебе не надо переживать из-за повседневных проблем, если есть, что носить и что поесть, если в целом все отлично, много свободного времени и свободных денег, можно и о спасении планеты задуматься. Факт остается фактом: эко-био-продукты, безопасная упаковка, красивая одежда из вторсырья, натуральная косметика стоят дороже «обычных» аналогов.

Тем не менее, три принципа, озвученных выше, доступны каждому. И нынешняя мода на эко-шоппинг — позитивное явление, которое привлекает внимание к проблемам планеты и способам, которые позволят спасти ее от экологической катастрофы. Расскажем о том, что можете делать лично вы.

Одежда

Покупайте меньше. Проведите ревизию гардероба, серьезно подумайте, нужна ли вам очередная вещь, пусть даже она продается с огромной скидкой.

Носите дольше. Если вещь в хорошем состоянии (без невыводимых пятен или дыр), мало смысла менять ее на новую. Чтобы предметы гардероба дольше оставались в «товарном виде», следуйте инструкциям по уходу на меткахНе выбрасывайте вещи. Всегда можно найти, куда их пристроить, — отдать знакомым, нуждающимся (хоть по объявлению), на переработку (во многих городах есть ящики для ненужных вещей), да хоть через сервис вроде svalka.me.ru. Некоторые магазины (Monki, H&M, Rendez-Vous) принимают текстиль на утилизацию и дают взамен купоны на скидку. Самое главное — не отправлять вещи гнить на свалку.

Ремонтируйте одежду. Зашить мелкую дырку или заменить молнию не так уж и сложно, в любой мастерской сделают это за небольшую сумму.

Покупайте с рук. Не всем этот принцип подходит, но ведь нет большой разницы между одеждой из секонд-хенда и платьем в модном магазине, которое кто-то не раз примерял или как минимум трогал. К тому же, в секондах можно найти новые вещи — нереализованные остатки, непонравившиеся подарки. А еще можно договориться со знакомыми и устроить вечеринку с обменом ненужными вещами. Нередко подобные встречи организуются на уровне районов, городов, достаточно следить за новостями в соцсетях.

Продукты

Покупайте и готовьте ровно столько, сколько вам нужно, чтобы не выбрасывать лишнее.

Поддерживайте местных производителей. В этом случае сокращается путь товара до покупателя, что делает покупку этичнее и экологичнее.

Выбирайте фермерские продукты. Как правило, они свежее и вкуснее. Не поддерживайте корпорации, которые не всегда используют экологичные методы производства.

Откажитесь от полиэтиленовых пакетов. Лучше покупать не фасованные фрукты, а на вес. И класть их не в полиэтиленовый кулек, а в тканевую сеточку многоразового использования. В ней овощи и фрукты при хранении дома будут «дышать». Такие сеточки можно купить во многих магазинах, да хоть на AliExpress заказать.

Не берите в магазинах одноразовые пакеты, а запаситесь сумкой для покупок. Их сейчас огромное количество, расцветки на любой вкус. Нам нравятся варианты, которые можно свернуть, чтобы не занимали места и могли всегда лежать в сумке или кармане.

По данным Greenpeace, ежегодно в мире используется 500 000 000 000 полиэтиленовых пакетов. Далеко не все отправляются на переработку (и далеко не все ей подлежат), а со свалок попадают в воду и почву. В магазинах сейчас можно встретить биоразлагаемые пакеты, но и они вредны для экологии (подробнее на сайте Гринпис). При возможности лучше выбирать текстильные или бумажные аналоги, хоть они и дороже. А если у вас все же завалялись пластиковые пакеты, используйте их максимально долго, не выбрасывайте после одного раза.

Используйте многоразовые стаканчики для кофе и бутылки для воды, чтобы не покупать лишние упаковки. Есть бутылки со встроенными фильтрами, в которые можно наливать воду из крана.

Откажитесь от одноразовой посуды. Согласитесь, это прихоть, которая почти сразу становится мусором.

Не пренебрегайте товарами, которые выглядят неидеально. Несимметричное яблоко или оторвавшийся от связки банан не хуже своих «сородичей». При этом велик шанс, что их выбросят как нераспроданные остатки. Это относится и к товарам с заканчивающимся сроком годности. Если вы собираетесь приготовить курицу или съесть йогурт прямо сегодня, зачем выбирать самые свежие? К тому же, нередко на продукты с коротким сроком годности магазины предлагают скидки.

Делитесь или обменивайтесь. Не понравился какой-то продукт? Не успеваете съесть приготовленное? Заканчивается срок годности у открытой упаковки? Не стоит выбрасывать, можно предложить знакомым, соседям, да хоть отдать даром по объявлению.

Энергетические ресурсы

Выключайте свет в помещениях, где вас нет. Это не только экология, но и экономия.

Используйте энергосберегающие лампочки или LED, они служат в десятки раз дольше старых ламп.

Избавьтесь от старых электроприборов, которые потребляют много энергии. Но не выбрасывайте их в обычный мусор, отдайте на утилизацию. Куда именно, можно прочитать здесь или на этом сайте.

Не запускайте приборы просто так: заполненную наполовину стиральную или посудомоечную машину, чайник с водой на одну чашку.

Средства передвижения

Для больших городов с пробками разумная альтернатива машине — общественный транспорт.

Если машина нужна, но не регулярно, лучше использовать такси или кэршеринг.

Если без личного авто никак, выбирайте современные модели, так как они меньше загрязняют среду. В идеале — электрические или гибридные модели.

Косметика и бытовая «нехимия»

Отдавайте предпочтение препаратам, по максимуму изготовленным из натуральных компонентов, не тестированным на животных.

Старайтесь выбирать бытовую «нехимию», так как она менее вредит природе. Продукты таких брендов как Pure Water, Molecola, Freshbubble, Sodasan, Ecover, Ми&Ко неплохо моют кухню и ванную, выводят пятна, стирают и отбеливают. Но, конечно, стоят не так уж и доступно.

Сортировка мусора

Во многих странах уже используются контейнеры для разных видов мусора. В России тоже, хотя и не везде. Лучше по возможности стремиться к разделению отходов, пусть это займет больше времени и сил. Подробнее можете почитать на сайте проекта «Просторазделяй.рф». Пользуйтесь Recyclemap, чтобы найти пункты приёма вторсырья в вашем городе.

Особенно внимательно относитесь к батарейкам, лампочкам, электронному мусору. В их составе могут быть опасные компоненты.

Еще раз повторимся — по возможности откажитесь от пластиковых пакетов. По прогнозам ученых, к 2050 году в мировом океане будет больше полиэтилена, чем рыбы! И даже от пакетов для мусора лучше избавиться. Как жить без них, советует Гринпис.

В заключение упомянем еще один принцип сторонников осознанного потребления — тратьте деньги не на вещи, а на впечатления! Турпоездка, прыжок с парашютом, изучение иностранного языка, уроки танцев и так далее — главное, чтобы вам было приятно!

К слову, о путешествиях, — для заботы о планете рекомендуется выбирать места для отдыха в вашем регионе (меньше переездов и перелетов).