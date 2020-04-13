Зачем “корыстные” олигархи помогают в борьбе с коронавирусом?

«Проклятые» олигархи, молча, без суеты и феерического пиара помогают государству и людям не на словах , а на деле. А замечательные, верные своим вождям коммунисты и прочие борцуны за свободу и права человека, из кожи вон лезут, лопатой набрасывают дерьмо на вентилятор, злобствуют и фиглярничают на фоне всеобщей беды.

Кто из этой коблы хоть как-то помог выстоять, выжить, сплотиться в один кулак, в сжатые воедино миллионы пальцев, как это было в Китае? Зюганов, Платошкин , Грудинин , Спицын, Прилепин, Навальный, Явлинский, наконец? Где эти профессиональные дамочки-плакальщицы и прочие страдальцы за Рассею-матушку? Нет, продолжают корчиться и бесноваться, пытаясь сорвать копеечку на несчастье.Список будет обновляться два раза в неделю. На сегодняшний день:

«Яндекс»

Компания планирует выделить более полутора миллиардов рублей на программу помощи людям во время эпидемии. Во-первых, деньги будут перечислены в фонд поддержки курьеров и водителей «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». А во-вторых, компания уже направила 250 миллионов рублей в собственный проект «Помощь рядом». Средства пойдут на оплату поездок и доставок, которые необходимы для работы медицинских и социальных служб.

— президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил 270 млн рублей на поддержку центра оказания помощи социально незащищённым людям на базе службы «Милосердие». Также более 200 млн рублей направлено на закупку 30 аппаратов ИВЛ;

— в Омской области компания «Газпромнефть» обеспечит топливом медицинские и социальные службы региона, а в сети АЗС «Газпромнефти» сотрудникам скорой помощи и МЧС бесплатно предложат кофе;

— бизнесмен Геннадий Тимченко пожертвовал 1,3 млрд рублей на закупку медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов, а также масок, перчаток, антисептиков и защитной одежды для врачей и медсестёр;

— акционеры холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову и его партнёрам, направят 2 млрд рублей оперативному штабу по противодействию коронавирусу;

— руководство компании «АЛРОСА» направит 33 млн рублей медицинским учреждениям Мирнинского района Якутии, где расположены главные алмазные рудники;— Владелец российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев проспонсирует поставку оборудования и средств защиты в больницы городов, где расположены крупнейшие заводы компании. Автомобили скорой помощи и аппараты искусственной вентиляции легких получат в Череповце, Кировске, Апатитах, Балаково и Волхове. В эти же города компания уже завезла полторы тысячи экспресс-тестов на выявления вируса и планирует доставить еще десять тысяч в ближайшее время.

— поддержку медикам решили оказать абитуриенты кулинарной школы Novikov School. Повара бесплатно кормят врачей трёх столичных больниц;

— около 1 млрд рублей направила АФК «Система» для проведения мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи и развёртыванием производства защитных средств;

— «Татнефть» передала полицейским Альметьевского района Татарстана 1,1 тыс. респираторов 3М VFLEX 9162V, а в марте поставила сотрудникам МВД юго-востока республики медицинские маски. Это четвёртая поставка с начала эпидемии;

— нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» ТАНЕКО наладил производство антисептиков по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ;

— Сделать тесты на коронавирус доступными регионам также поможет группа компаний «Ренова». Компании группы Виктора Вексельберга присутствуют в 36 субъектах России. Все они в ближайшее время получат наборы реагентов для проведения экспресс-тестов по выявлению COVID-19. Работают они эффективно, с точностью более 99 %. Всего «Ренова» предоставит более 50 тысяч наборов. Первая партия наборов уже доставлена в Саратовскую область;

— ПАО «РусГидро» выделяет 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции для больниц и медицинского персонала;

— Олег Дерипаска профинансирует строительство трёх инфекционных больниц в Иркутской области: в городах Братске, Тайшете и Шелехове. Больницы будут рассчитаны на 160 мест. Также в область переданы три реанимобиля;

— с 31 марта банк ВТБ реализует программу помощи заёмщикам, которые пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции:

— соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также образовательные сервисы Geekpains и Skillbox будут предоставлены Министерству высшего образования и науки и Министерству просвещения в качестве платформ для дистанционного обучения студентов и школьников;

— Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей на поддержку среднего и малого бизнеса;

— крупнейший в России производитель золота ПАО «Полюс» и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики выделят 1 млрд рублей;

— «Альфа-Групп» передаст годовую прибыль компании А1 в размере 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом;

— бизнесмен Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку некоммерческого сектора;

— «Газпром» заявил о готовности запустить производство антисептиков из природного газа;

— Мусорный оператор «Хартия» бизнесмена Игоря Чайки будет обеспечивать одиноких пенсионеров и инвалидов в регионах, где работает предприятие.

— Миллиардер Михаил Гуцериев решил предоставить гостиничный фонд группы «Сафмар» для нужд Москвы. Речь идет о разворачивании госпиталей на базе отелей и размещении на карантин людей из зоны риска или штатных сотрудников, которые вынуждены работать круглосуточно. К числу активов «Сафмара», например, принадлежат отели «Националь», «Мариот Тверская», «Хилтон Ленинградская» и «Рэдиссон Блу Олимпийский».

— На днях президент «Альфа-групп» Вадим Зингман объявил, что передаст 1 млрд руб. на борьбу с последствиями эпидемии.

— Футбольный клуб «Зенит» тоже решил проявить содействие в борьбе с коронавирусом. Он запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства в помощь городской больнице святого великомученика Георгия. На выделенные средства в учреждении Санкт-Петербурга закупят медицинское оборудование и средства защиты.

Кроме того, «Зенит» позаботится и о ветеранах клуба, которые старше 65 лет. В рамках все того же проекта «Вместе победим!» клуб запустит бесконтактную доставку продуктовых наборов. Осуществлять ее будут каждую неделю до отмены карантина.- Торговая сеть «Магнит» объявила акцию в помощь медикам России, борющимся с коронавирусом. Врачи и медсестры, но только работающие в инфекционных центрах, получат возможность оформить специальную карту лояльности. В отличие от обычной, на нее начисляется до 20 % стоимости покупок, вместо привычных 0,5–2,0 %. Акция действует в 65 регионах страны.

Playriх

Эта компания – один из десяти крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. И не говорите, что не играли в ее Gardenscapes. На борьбу с коронавирусом в России основатели компании, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, выделят 100 миллионов рублей. В первую очередь поддержку окажут регионам, в которых находятся офисы разработчика. На предоставленные средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты и другое необходимое медицинское оборудование, а также защитные маски и дезинфицирующие средства.

«Теплицы России»

Несколько крупных производителей тепличных овощей, входящих в ассоциацию «Теплицы России», выделят пенсионерам Москвы и Московской области овощи со своих предприятий. Сделают они это безвозмездно и в больших объемах – предприятия готовы отгружать до 70 тонн огурцов и помидоров в сутки. Идею поддержали «Агрокультура групп», «Долина овощей», «Мое лето» и «Овощевод».