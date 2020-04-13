В американском парке штата Огайо обитает снежный человек: видео

В Солт-Форк, в самом большом государственном парке штата Огайо, несколько мужчин заметили нечто, с виду сильно напоминающее человека, но имеющее чересчур много волос на теле. Очевидцы уверены, что засняли снежного человека, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На материалах можно видеть тело, полностью покрытое шерстью. По словам туристов, они имеют лучшее доказательство существования йети. Стоит отметить, что в США за последние полстолетия было зафиксировано больше 10 тысяч свидетельств снежного человека, но доказательств от очевидцев нет. Некоторые ученые, которые хотя бы в теории признают существование йети, отмечают, что создание может относиться к людям, так как по факту оно и есть человек. Снежный человек может быть гибридом, появившимся в результате скрещивания примата и человека разумного в самом начале пути его становления.Чтобы заснять бигфута, очевидцы использовали дроны. Перед этим они получили разрешение от властей на их применение. Рост создания выдался больше двух метров, а длина ступней – около 40 сантиметров. По словам местных жителей, снежные люди обитают в Огайо с начала 18 века.