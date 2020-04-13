Умерший мужчина явился во сне жене, чтобы попросить помощи

Несколько столетий назад в Китае жил достаточно влиятельный человек Пань Цзюн, который во сне начал часто видеть своего ушедшего из жизни товарища. Его друг якобы находился в аду, он жутко страдал, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Во сне товарищ поделился своими мучениями. В загробном мире его подвергли наказанию за содеянные грехи, поэтому сейчас он закован в кандалы. Послабить издевательства может только чтение сутр. Такой же сон снился несколько ночей подряд и жене умершего. Муж ей сказал, что смог связаться с миром живых только благодаря некоторым заслугам при жизни. Пань Цзюн настоятельно попросил жену своего друга помолиться Будде. Также он научил молиться детей товарища.Спустя несколько месяцев жене вновь приснился муж, где он уже в белой одежде, а не грязно-бурой. Ему стало намного легче, молитвы были услышаны. Наказания мужчины уменьшили. Он попросил жену поступать по совести и молиться, чтобы она не оказалась в таком же положении.