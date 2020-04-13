Масяня обратилась к гражданам России из-за коронавируса

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Дочь Заворотнюк уличили в беременности
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк беременна. Такой слух о дочери знаменитой "прекрасной няни" неоднократно уже всплывал в различных СМИ. Дочь Анастасии Заворотнюк в последнее...
С начала мая в России будут выпускать препарат «Фавипиравир»
Share Tweet Share Share Email CommentsВсемирная организация здравоохранения объявила о том, что при самолечении от коронавируса рекомендуется принимать парацетамол и ибупрофен. С такой же...
Парад Победы перенесут на осень, правда или нет
Пандемия COVID-19 может вынудить Кремль перенести или вовсе отменить Парад Победы в честь 75-летия Великой Победы. Об этом в последние дни активно пишут во...
Опубликованы документы архива Министерства обороны о преступлениях нацистов
Представители Российского военно-исторического общества (РВИО) опубликовали документы, находящиеся в Центральном архиве МО РФ. Указанная информация, размещенная на интернет портале История.РФ, иллюстрирует преступления нацистов на...
Йеллоустон в марте 2020: Геологическая служба США опубликовала отчет о состоянии супервулкана
Каждый месяц на сайте Геологической службы Соединенных Штатов появляется отчет об активности Йеллоустона, составленный Йеллоустонской вулканической обсерваторией. Март не стал исключением. За прошедший...