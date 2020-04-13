Названы новые опции бюджетной модели Chevrolet Cruze

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Дубайские встречи. Майк Тайсон
„Кто боится кого-нибудь, кроме Аллаха, тот не мужчина“ – Сказал Майк Тайсон. Его философия жизни неотделима от формирования принципа самоконтроля и самодисциплины, и поэтому может...
Как на сегодня, 9 апреля, обстоят дела с коронавирусом в Италии и Польше
Портал Worldometer сообщает, что вирус COVID-19 распространился уже на 299 стран мира. Всего же было зафиксировано свыше 1,4 миллиона случаев инфицирования, более 82...
Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга
Седан Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга по итогам марта. К такому выводу по итогам собственного исследования пришли эксперты аналитического агентства...
Михал Квятковски предложил помощь медработникам во время эпидемии
Велогонщик команды Ineos Михал Квятковски, владеющий несколькими квартирами в польском городе Торунь, предоставил их в распоряжение медработников, борющихся с коронавирусом. В Facebook Квятковски...
Зачем “корыстные” олигархи помогают в борьбе с коронавирусом?
"Проклятые" олигархи, молча, без суеты и феерического пиара помогают государству и людям не на словах , а на деле.А замечательные, верные своим вождям коммунисты...