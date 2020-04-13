Следователи возбудили уголовное дело факту травли газом заключенных алтайской колонии

Майминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии, расположенной на территории муниципалитета. Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники колонии якобы без видимых на то причин применяли газ к осужденному.

По версии следствия, в январе 2020 года в селе Майма, в одном из помещений исправительной колонии № 1 сотрудники ФСИН без наличия достаточных на то оснований применили слезоточивый газ в отношении одного из осужденных, отбывающего наказаний в указанном учреждении.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). В настоящее время по делу проводится комплекс действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.