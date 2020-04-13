Свадебный торт: искусство высшего пилотажа

Свадебное белое платье, дата росписи, шикарный банкетный зал, шары, список гостей… Вы ничего не забыли? Конечно, свадебный торт. Это очень важный элемент для каждой свадьбы и забывать про него никак нельзя. Свадебный торт может быть символом не только торжества, но и указывать на особенности ваших отношений. Чтобы торт был идеальным, нужно лишь найти хорошего кондитера, чётко сформировать свои желания и дожидаться результата.

Первое, что хочется сказать – ни в коем случае не покупайте торт в магазине. Это будет сто процентный провал, так никто не делает. Первым делом нужно отправиться на поиски мастера, который будет готов воплотить все ваши желания в жизнь. Тем более именно вручную приготовленный торт сможет накормить всех гостей и оставить приятное впечатление.

Говоря о преимуществах тортов от кондитеров, хочется указать на натуральность составов, которые используют мастера. В магазинных же тортах составы будут намного хуже. Заказной торт способен удивить и влюблённую пару, и гостей торжества, и в целом украсить своим видом вечер. Такой торт всегда остаётся не только на фотографиях, но и в памяти возлюбленных.

Кондитер всегда использует натуральный состав, ведь в его же интересах привлечение большого количества клиентов, а привлечь новых клиентов можно только если торты будут очень вкусными. Залог вкусного торта, как мы знаем, это натуральный состав. Очень интересным и красивым украшением для торта служат ягоды и фрукты.

От кого зависит качество свадебного торта? Да, большая часть зависит от мастера, но если вы неправильно выразите свои мысли, то результат может вам не понравиться. Хороший кондитер поможет с выбором начинки, формы, украшений и всего прочего, но конечный выбор всего этого всегда за вами. Торт должен подходить под стиль свадьбы, которую вы планируете делать.

Отличным решением является разная начинка для каждого яруса торта. Это самый лучший вариант, поскольку ни один гость не останется без вкусного для него десерта. Кому-то нравятся фруктовые начинки, кому-то кремовые, кому-то шоколадные, кому-то зефирные, кому-то медовые. Всё очень индивидуально, поэтому стоит выбрать три основных и не заморачиваться.