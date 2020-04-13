В Турции число погибших от коронавируса превысило 1000 человек

В Турции сегодня было зафиксировано ещё 98 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более четырёх тысяч заболевших.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 1006 человек.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 47 тыс. 29. Вчера количество заразившихся было 42 тыс. 282, что говорит о том, что больных стало на 4747 пациента больше.

Также Минздрава отметил, что по всей стране выздоровели 2423 пациента.