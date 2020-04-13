Певицу Надежду Бабкину отключат от ИВЛ

Состояние здоровья 70-летней народной певицы Надежды Бабкиной начинает улучшаться. Врачи вывели ее из медикаментозной комы. Артистка находится в больнице почти две недели. Все это время сын Бабкиной постоянно был на связи с медиками клиники, где его мать лечится от вирусной пневмонии.

Как себя чувствует Бабкина сегодня, 13 апреля 2020

Подруга певицы диетолог Маргарита Королева уточнила, что состояние звезды серьезное, но стабильное. «Она все еще находится в реанимации», — рассказала специалист.

В искусственной коме артистка провела не меньше четырех дней. «Она, конечно, еще очень слабенькая — в реанимации, дышит с помощью ИВЛ, ее переводят на кислород», — добавила Королева, которая лично знакома с ситуацией.

Что случилось с Надеждой Бабкиной

Напомним, что художественный руководитель ансамбля «Русская песня» заболела после своего юбилея. Также с пневмонией доставлен в клинику ведущий «Модного приговора» и коллега артистки Александр Васильев. Пока его тест на коронавирус не готов.

К счастью, опасный COVID-19 анализы не выявили, но из-за ухудшения состояния было принято решение погрузить певицу в медикаментозный сон. Также Бабкина была подключена к аппарату ИВЛ для более эффективной работы легких.