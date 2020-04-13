close

Алексей Майшев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/173/13034173/RIAN_6211659.HR-pic905-895x505-42897.jpg" alt="Штрафы за нарушения в использовании пропусков в Москве составят до 40 тыс. рублей" /></p> <p>

Штрафы за неиспользование цифровых пропусков в столице и различные нарушения с их использованием составят от 1 до 40 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» .

Он уточнил, что сумма штрафа будет зависеть от состава и повторов нарушений.

Лысенко также рассказал, что если человек, который должен сидеть дома, попытается оформить пропуск, к нему будут применены соответствующие меры.

Электронные пропуска для передвижения по улицам города начнут действовать с 15 апреля. Система оформления носит заявительный характер, однако власти предупреждают, что указание недостоверных сведений повлечет аннулирование разрешения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд правил по ограничению передвижения по городу во избежание распространения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам открыли доступ к оформлению спецпропусков на передвижение по городу

— Власти сообщили о хакерских атаках на систему электронных пропусков в Москве

Источник