Как получить 5 тыс. рублей на ребенка до трёх лет, которые пообещал президент?

По поручению Владимира Путина российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, с апреля 2020 года в течение трех месяцев будут получать ежемесячные выплаты по 5000 рублей. Предоставляться они будут на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Соответствующий Указ Президента от 07.04.2020 № 249 уже опубликован и вступил в силу.

Примечательно, что изначально в поручении Президента от 28.03.2020 Пр-586 возраст детей, на которых будет выплачиваться дополнительное пособие в размере 5 тысяч рублей в течение трех месяцев в апреле-июне 2020 года, был указан как «до 3 лет включительно».

Как получить 5000 на ребенка до 3 лет и куда обращаться

Оформить пособие можно будет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru

Заходим на сайт ПФР, в раздел “Личный кабинет гражданина”.

Листаем вниз до материнского капитала.

Кликаем. Попадаем на форму авторизации. Можно использовать данные от входа в Госуслуги.

После успешной авторизации, видим форму. В ней нужно будет ввести информацию о детях, реквизиты для получения денег, а также сверить информацию, которую подгрузил сам ПФР.

Заполняем все пункты этой формы и жмём “Сформировать заявление”.

После этого остаётся ждать выплату.

Также для граждан сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты. В Минтруде разъясняют, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечат технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами.

Кому положено 5000 рублей на ребенка

В соответствии с Указом Президента № 249 от 07.04.2020 г., проживающие на территории РФ родители, у которых есть право на сертификат по программе материнского капитала, в течение трех месяцев начиная с апреля будут получать выплаты в размере 5000 рублей. То есть претендовать на них могут семьи, в которых:

первенец родился либо был усыновлен начиная с 01.2020 года;

второй (либо третий в некоторых случаях) ребенок появился начиная с 01.01.2007 года до настоящего момента.

Материальная помощь будет выплачиваться, чтобы поддержать граждан во время периода самоизоляции и некоторое время после него.

Материнский капитал может оформить мать, усыновительница и мужчина — единственный усыновитель. Право на сертификат появляется, если у указанных лиц и ребенка есть гражданство РФ.

5 тысяч рублей будут выплачиваться за счет федерального бюджета. Это значит, что даже если семья уже полностью потратила средства материнского капитала, то она все равно получит дополнительную материальную помощь. При этом выплату получат семьи, у которых право на сертификат появилось с 1 января 2007 года по 1 июля 2020 года.

5000 рублей будут выплачиваться на детей до 3 лет. У ребенка должно быть российское гражданство. Материальная помощь предоставляется на каждого ребенка указанного возраста, то есть родители могут получить не только 5, но и, например, 10 или 15 тысяч рублей (соответственно, за двоих и троих детей в возрасте до 3 лет). Если в семье нет детей указанного возраста, то оформить выплату будет нельзя.

Если ребенок, за которого был оформлен сертификат, старше указанного возраста, то выплату 5 тысяч рублей все равно можно будет получить, если в семье есть младшие дети в возрасте до 3 лет.

Изначально предполагалось, что пособие будет предоставляться на ребенка до 3 лет включительно. Однако в итоговом тексте Указа эта формулировка отсутствует. Согласно пояснению Минтруда, владелец сертификата сможет получить выплату на тех детей, которым еще не исполнилось 3 лет.

Однако подробная информация о возрасте ребенка будет известна после того, как Правительство подготовит Постановление с точными требованиями к получателям пособия.

5 тысяч рублей будут выплачивать три месяца — с апреля по июнь. Если семья получит право на маткапитал в указанный период, то тоже сможет оформить 5000 рублей. При этом, родители получат выплату за весь месяц, независимо от того, какого числа родился ребенок. Например, если он появился 25 мая, то 5000 за этот месяц все равно будут перечислены.

Будет ли выплата предоставляться после — в июле и далее, если ситуация с распространением вируса не изменится, на данный момент неизвестно.

Получаем пособие

Для получения денег понадобится счёт в кредитной организации (банке) на территории РФ. Он должен быть рублёвым. Перевод средств осуществляется бесплатно. Деньги зачисляются по указанным в заявлении реквизитам не позднее 26 числа.

При получении денег, даже из средств маткапитала, отчитываться за их использование не придётся. При рождении нескольких детей одновременно и оформлении выплат на одного ребенка, тратить деньги можно на других детей или на другие нужды.

Процедура получения пособия проста. Однако нужно подойти к сбору документов внимательно и подать их в установленные сроки. В этом случае семья может рассчитывать на максимальные выплаты.