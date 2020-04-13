Сергей Собянин анонсировал введение пропусков с 13 апреля для передвижения по городу

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил карантинные меры в городе и анонсировал введение пропусков, которые будут требоваться жителям, чтобы выйти из дома. Кому именно и зачем они требуются?

О том, что власти Москвы технически готовы внедрить в столице «умную» систему контроля за гражданами с пропусками, департамент информационных технологий Москвы сообщал ещё 4 апреля. Но на тот момент Собянин утверждал, что это не требуется — по его словам, граждане ответственно отнеслись к самоизоляции. Но со временем ситуация изменилась, и мэр решил ужесточить меры контроля за москвичами.

Собянин ввел пропуска с 13 апреля 2020 года, где его взять

С 13 апреля в Москве вводится пропускной режим. Пропускная система будет носить заявительный характер — граждане должны будут сами оформлять себе пропуска. Но полицейские будут вправе попросить любого гражданина показать пропуск и проверить сведения в нём.

Оформить пропуск можно будет на официальном сайте мэра Москвы. Пропуска необходимы для поездок на любом виде общественного и личного транспорта. Документ оформляется, если у жителя есть уважительная причина выходить из дома и от неё зависит срок действия пропуска:

Для поездок, связанных с работой (в случае, если организации разрешено продолжить работу и присутствие сотрудника на рабочем месте необходимо) пропуск выдаётся один раз и действует до 30 апреля. Разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.

Для поездок в больницы пропуск выдаётся на 1 день, документ разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых пропусков такого типа не ограничено.

Для поездок в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.) пропуск выдаётся на 1 день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет 2 раза в неделю.

Детям до 14 лет пропуск для передвижения по городу не требуется.

Для поездок в Москву из Московской области и других регионов необходим пропуск, его нужно заказывать на сайте. Москвичам для поездки в область также потребуется пропуск.

Пропускной режим в столице вводится поэтапно. Во время введения первого этапа пропуска потребуются гражданам только для поездок на транспорте. Если это не сработает, власти грозятся перейти ко второму этапу — ввести пропуска для передвижений пешком в случае любого выхода из дома. О переходе на новый этап системы пропусков власти обещали сообщать отдельно.

На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан. Как ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

Для передвижения по городу пешком такой пропуск не требуется.

«Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов Российской Федерации, планирующих посещение города Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск», — говорится в сообщении.

Помимо цифрового пропуска, передвижения по городу на транспорте можно осуществлять при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники ЧОП.

В Москве сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска при заказе поездки

Сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира для перемещения по Москве при заказе поездки, сообщил руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.