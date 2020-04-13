Фотографии в стиле Магшот все больше и больше набирают популярность в сети

В то время, когда некоторые совершают серьезные преступления, другие занимаются правонарушениями уровнем поменьше. Но всех преступников объединяет одно — магшоты, или снимки для полицейских отчетов, которые снимаются мгновенно прямо в отделении. Кроме того, всех нарушителей закона судят, и это означает, что общественность их так или иначе видит.

Магшот — макияж мужчин

В апреле 2020 года среди пользователей многих социальных сетей, а особенно среди тех людей, которые проводят время на платформе TikTok, стали набирать популярность фотографии в стиле Магшот. В связи с этим многие представители современной молодёжи стали интересоваться тем, как сделать подобные снимки и оригинальный макияж для них.

Отмечается, что ранее подобные фотографии в стиле Магшот уже были популярны среди молодых людей и подростков, и они символизировали сложную жизнь человека, подвергшемуся насилию.

Известно, что снимки в стиле Магшот стали публиковать пользователи социальных сетей в связи с долгим пребыванием на карантине из-за коронавирусной инфекции. Так, представители современной молодёжи стали публиковать в своих аккаунтах на платформе TikTok фотографии, где их лица покрыты гематомами, порезами, а также другими подобными следами избиения. В связи с массовой публикацией подобных снимков в Интернете даже появился Mugshot Challenge. Данное словосочетание стали использовать в качестве хештега.

Приняли участие в Mugshot Challenge многие пользователи социальных сетей. Среди них не только обычные представители современной молодёжи, но и многие актёры, певцы и другие знаменитости. Среди них особенно выделился Джеймс Чарльз, который проявляет особенную активность на просторах Интернета. К его фотографии многие люди отнеслись с недопониманием, а также некоторые пользователи выразили неуважение к поступку Джеймса.

Многие пользователи отрицательно отнеслись к публикации фотографий в стиле Магшот. Они посчитали, что принимать насилие и избиение за что-то эстетическое и красивое – это не нормально. В связи с этим многие пользователи удаляли подобные снимки из TikTok, чтобы не получить множество отрицательных комментариев.

Как сделать магшот?

Известно, что для нанесения качественного макияжа в стиле Магшот можно использовать и специальные тени красных и чёрных цветов. Чтобы нарисовать на лице порезы и другие следы избиения нужно следовать определённой последовательности действий.

Создаем очень простой фон, подобный серой либо белой стене в полицейском участке. Резкое освещение без полутонов используем при создании магшота.

Человек должен выглядеть небрежным, всколоченным, без украшающего качественного мейкапа.

Его одежда должна быть такой же, без всякого намека на аккуратность и лоск.

Как все попавшие в полицейский участок, он должен быть в соответствующем угрюмом настроении.

На лице могут присутствовать живописно нарисованные синяки либо ссадины.

Для правдоподобности можно сделать грим. Черным карандашом небрежно проходимся по всему подвижному веку.

Чтобы взгляд был более злобным и выразительным, черным карандашом проходимся и по нижнему веку.

Это мы делаем, чтобы выглядеть хуже, чем в реальной жизни. В углу губы делаем себе покраснение красной помадой, чтобы возникла иллюзия, будто губу разбили.

Также покраснение добавляем на внутреннюю и внешнюю поверхность ноздри внизу. А теперь добавляем слезинку под глаз.

По желанию на лицо также можно нанести некоторые другие элементы, такие как синяки на губах. После фотографирования нужно на снимок наложить фильтр, который придаст ему более грустное настроение.