Инфекционист назвал самый ранний срок окончания пандемии COVID-19 в России

Самый оптимистичный прогноз по окончании пандемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью «Парламентской газете» ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — отметил Малеев.

По его словам, самый ранний срок — это начало июня, но при условии, что не произойдет серьезных врачебных ошибок, а граждане дисциплинированно ограничат контакты друг с другом, подчеркнул он.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заключил академик.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом COVID-19 заразились более 1,5 млн человек, почти 93 тыс. умерли.

В России за весь период выявили 11 917 больных, 795 выздоровели, 94 пациента скончались.