Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 13 квітня

Станом на 10.00 год. 13 квітня на Волині зареєстрували 78 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 2 особи.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

За попередню добу зареєстрували 7 нових випадків – м.Нововолинськ (4), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (1).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

— м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний

— Горохівський район – 12 випадків;

— Старовижівський район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;

— м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;

— Володимир-Волинський район — 6 випадків;

— Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);

— Луцький район – 4 випадки;

— Камінь-Каширський – 3 випадки;

— Рожищенський район – 2 випадки;

— Ківерцівський район – 1 випадок;

— Іваничівський район – 2 випадки.

За добу надійшло 11 повідомлень про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 455 осіб, в тому числі за останню добу — 56 осіб.