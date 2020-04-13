В ряде стран начинают применять «Авиган» против коронавируса

Основываясь на исследованиях китайских ученых, власти многих стран планируют запустить массовое применение антивирусного препарата «Авиган» при заражении коронавирусом. Япония готова бесплатно предоставить нужное количество доз, но воздерживаются от выводов о его эффективности.

На разработку эффективного препарата против нового коронавируса уйдут месяцы или даже годы, так что исследователям приходится искать возможные схемы лечения с помощью уже существующих лекарств. Одно из них — антивирусное соединение фавипиравир, также известное как «Авиган».

Фавипиравир, впервые произведенный в 1998 году компанией Fujifilm Toyama Chemical, предназначен для лечения гриппа. Однако из-за серьезных побочных эффектов, например, риска для плода у беременных, этот препарат рекомендуется применять лишь в условиях пандемии.

Лекарство, которое ждет сегодня весь мир, будет выпускать федеральный научно-производственный центр «Фармзащита».

Вместе с ним разработана и схема лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Она одобрена Минздравом России.

Установлено, что мефлохин блокирует негативное влияние коронавирусной инфекции на организм, в результате чего болезнь переносится гораздо легче.

Ранее Минздрав РФ отнес к числу эффективных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией лопинавир, ритонавир, хлорохин, препараты на основе интерферона и прочие.

«Авиган», что за лекарство

Как показали исследования, пациенты, получавшие данное лекарство, выздоравливали быстрее, состояние их легких улучшалось более быстрыми темпами, также у них быстрее спадал жар.

Исследователи официально рекомендовали Фавипиравир, с момента выхода которого на рынок не было зафиксировано никаких побочных реакций, медикам для лечения коронавирусной инфекции.

Тем временем, в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных. Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

Аналоги «Фавипиравира» в России

В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.