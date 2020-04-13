Бывший избранник Анастасии Заворотнюк выступил с заявлением

Знаменитый артист Сергей Жигунов, который долгое время состоял в романтических отношениях с ныне тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк, резко негативно высказался о наплевательском отношении к коронавирусу на телевидении.

Актер заявил, что многие знаменитые телеведущие во время карантина являются злостными нарушителями порядка. По его словам, они продолжают приглашать различных звезд к себе на интервью в студию, что является нарушением самоизоляции. Об этом Жигунов резко высказался в своем официальном микроблоге «Инстаграм».

Артист опубликовал снимок известного телеведущего Андрея Малахова, а в подписи к нему рассказал, как на днях его звали на передачу, чтобы взять интервью. По словам Сергея, его ужасно вывело это из себя: мало того что Малахов сам нарушает карантин, так он еще и привлекает к этому других людей. Также Жигунов рассказал, что не только Малахов отличился в этом вопросе. Он признался, что недавно его звал на интервью еще и Борис Корчевников.

Жигунов спросил у телеведущих: «А как же самоизоляция?» — а в ответ услышал лишь тишину, а после короткие гудки. Актер заявил, что сейчас не время для полоскания чужого белья и всем телеведущим уже давно пора бы это понять.

Новости об Анастасии Заворотнюк

Дочь онкобольной актрисы Насти Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками, что заметила мистику в своей жизни. В инстаграм-аккаунте 24-летняя Аня рассказала, что стала замечать знаки судьбы. По ее словам важно понять: случайность это или послание свыше.

«Наверное, каждый человек становился свидетелем необъяснимых вещей и событий, происходящих с ним. Каждый человек трактует приметы по-разному: для одних черная кошка или птица, влетевшая в окно, это беда, а для других — это удача», пишет она.

Также дочь актрисы Заворотнюк уверена, что в жизни есть и люди-проводники, которые приходят в нашу жизнь для определенного опыта, а потом уходят.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, у которой год назад обнаружили глиобластому мозга, заговорила и написала в сети несколько слов, прервав долгий период молчания.