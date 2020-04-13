Астрологи назвали самый важный возраст для каждого знака Зодиака

Астрологи рассказали, в каком возрасте у каждого знака Зодиака происходят самые важные в жизни события.

ОвенПредставители этого знака Зодиака зачастую остаются в глубине души детьми до 30 лет. Поэтому у них самые важные события происходят в период с 35 до 40 лет. Но кардинальные трансформации в жизни этого знака Зодиака возможны также в 15, 19, 30, 57 и 60 лет.

ТелецТельцы успевают много добиться в молодости, усердно работая над собой. Чем раньше Телец понимает, что характер его сдерживает, тем успешнее будет его карьера. Важные годы в жизни Тельцов, по мнению астрологов, это 16, 24, З0, 29, 51 и 64.

БлизнецыБлизнецы имеют огромные энергетический запас, что позволяет выбраться из непростых ситуаций. Но особо бдительным Близнецу следует быть в годы, когда исполняется круглая дата. Это 10, 20, 30 лет и т.д.

РакСамые серьезные перемены в жизни Рака происходят после 30 лет. При этом удачные годы представителя этого знака Зодиака делятся на 5: 15, 20, 30, 35 и т.д. Именно в этом возрасте возможны кардинальные перемены в жизни.

ЛевВ жизни Львов кардинальные трансформации возможны в любом возрасте. Они не боятся перемен и отрыты для экспериментов. Лучшие годы у представителей этого знака Зодиака выпадают на 19, 36, 40, 57 и 60 лет.

ДеваДевы активны в любом возрасте. Они постоянно стремятся к тому, чтобы выйти на новый уровень. И самыми благополучными годами, отмечают астрологи, у них будут 16, 21, 24, 32 и 50 лет.

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ВесыВесы получают несколько шансов изменить свою жизнь к лучшему. Наиболее успешными у них считаются 16-й, 24-й, З2-й, 40-й и 48-й, а также 64-й дни рождения. В таком возрасте у Весов открываются наиболее широкие перспективы.

СкорпионСкорпион привыкает с юности пробиваться сквозь трудности. И это делает их сильнее многих. Главные битвы, сулящие успех, у них происходят на 15-й, 25-й, З0-й, 45-й и 50-й годы жизни.

СтрелецУ Стрельцов каждый год важнее предыдущего. Но максимум от жизни они возьмут, когда им исполняется 15, 15, 19, З6 и З8, 45 и 57 лет.

КозерогКозероги любят стабильность, поэтому любые перемены они воспринимают как хаос. Тем не менее, Козероги не должны терять свой шанс изменить жизнь к лучшему в 16, 21, З0-З1, ЗЗ и 50 лет.

ВодолейВодолеям приходится часто приходиться принимать решения, которые кардинально меняют их жизнь. Наиболее успешными у них является 22-й, 24-й, З2, 42 и 48-й годы. В эти периоды Водолеи принимают судьбоносные решения. РыбыРыбы эмоционально реагируют на любые перемены в их жизни. Тем не менее, они осознают, что застой ухудшает ситуацию, и важно уметь принимать решения, которые будут способствовать движению вперед. Самые важные решения Рыбы принимают в 24, З0, З6, 45, 52 и 60 лет.

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