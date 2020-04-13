Учебный год завершают досрочно в ряде регионов России

Минпросвещения рекомендовало досрочно закончить учебный год для учеников 1 — 8 классов. Это могут сделать регионы, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Таковых в нашей стране сразу несколько.Учебный год закончится досрочноВ ведомстве предложили изменить календарный график или завершить учебный год по итогам уже законченных четвертей или триместров. При этом при необходимости оставшаяся часть программы может быть перенесена на следующий учебный год.Также в Минпросвещения рекомендовали выстраивать работу учебных учреждений в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Например, сократить учебное время, разделить один класс на группы, скорректировать учебные планы.Работу в штатном режиме учебные заведения смогут начать при благоприятной обстановке, соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические требования: сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы, корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени и акцент на освоение нового учебного материала.В том случае, если ситуация в регионе будет требовать домашней самоизоляции, рекомендуется обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.При этом отменять или сокращать учебу для 9 и 11 классов нельзя, отметили в ведомстве. Экзамены для девятиклассников начнутся позже запланированного — 9 июня, а для одиннадцатиклассников — 8 июня.

Стажер Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Надежда Озорнина рассказала, какие уловки используют школьники, чтобы не делать домашнее задание на дистанционном обучении.Как оказалось, изобретательности детей нет предела. Эксперт отметила, что новые виды так называемого академического мошенничества среди школьников в условиях карантина, введенного из-за коронавируса, набирают обороты и активно распространяются по сети.Так, одним из способов увильнуть от ситуации с проверкой домашнего задания и ответа на уроке станет «зависание». Школьники имитируют проблемы с интернет-соединением, прерывание звука или делают паузы.«Многие подростки и не любят писать от руки. А уж дистанционно тем более не хотят это делать. Используя специальные «рукописные» компьютерные шрифты, они накладывают напечатанный текст на фото тетради и в таком виде сдают преподавателю», – также отметила специалист.Помимо хитростей с домашним заданием школьники зачастую обманывают преподавателей и прогуливают уроки. На дистанционном обучении они просто снимают видео, а затем ставят его в качестве фона в видеотрансляцию урока. И пока все думают, что школьник присутствует на занятии, он спокойно прогуливает урок и занимается своими делами.Кто-то умудряется усложнить жизнь и самим учителям, устраивая им различные розыгрыши и давая советы, которые приводят к тотальному зависанию всей системы. Поэтому эксперты ВШЭ советуют не усиливать контроль и не проставлять двойки, а искать более увлекательные форматы работы.