13 апреля отмечается несколько церковных праздников

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.Какой праздник сегодня, 13.04.2020 В первые три дня Страстной седмицы Церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.По православному календарю праздник 13 апреля 2020В этот день почитают память Ипатия, епископа Гангры, была которая в Малой Азии. В 325 Ипатий был на Никейском соборе, установившем многие догматы христианской веры. Но, возвращаясь после него в Гангру, Ипатий подвергся нападению раскольников. Которые, побив Ипатия камнями и кольями, бросили его тело в болото.Согласно легенде, в числе раскольников была одна женщина, чей удар камнем стал для епископа смертельным. И сразу же после этого нападавшая лишилась рассудка и тем же камнем принялась побивать себя. Когда позже тело святого мученика подняли из болота и предали земле со всеми почестями жители города, эта женщина на его могиле получила исцеление, и далее на этом месте христианам было явлено много чудес.

Ипатию было принято молиться о том, чтобы исцелил от бесплодия, послал супругам детей, а также о том, чтобы у матери было довольно молока, а у роженицы остановилось кровотечение. Возносили ему молитвы и о том, чтобы изгнал бесов, и защитил от домового, ведь в этот день «дедушка» бурно проявлял не самые лучшие черты своего характера.Кое-где на Руси этот праздник носил еще одно название – Огище. Если какой женщине случалось родиться в этот день, ее называли огнищанкой и ей следовало развести в поле костер принесенными из дома тлеющими углями, с тем, чтобы через него селяне могли пронести бороны и сохи, накладывая так на них оберег на хорошую работу.Вместе с этим по церковному календарю, 13 апреля поминают священномучеников Авду, епископа Персидского, и Вениамина диакона, пострадавших при персидском царе Издегерде I (401-402).Святитель Авда был епископом в Персии. Он был вызван на суд царя Издегерда I, за разрушение храма огнепоклонников, который правитель повелел восстановить. Когда епископ отказался выполнить приказ, царь велел воинам разрушить все христианские храмы, а самих христиан преследовать и пытать.Святой Авда стал первым мучеником. После долгих пыток он был обезглавлен. Другие мученики были казнены через тридцать дней, в том числе и диакон Вениамин. После жестоких пыток его посадили на кол. Священномучеников казнили в древнем персидском городе Сузе в 418 или 424 году.