Переболевший коронавирусом Том Хэнкс провел «домашнюю версию» ток-шоу Saturday Night Live

Режим самоизоляции не помешал Тому Хэнксу провести «домашнюю версию» ток-шоу Saturday Night Live. Переболевший коронавирусом голливудский актер пошутил, что из-за недуга вынужден носить спортивные штаны неделями и все больше становится похож на «стереотипного отца».

Совсем недавно продюсеры юмористической вечерней программы Saturday Night Live заявили о создании экспериментального шоу в «домашнем формате», которое получило название SNL at Home. Ведущим первого выпуска стал Том Хэнкс, у которого несколько недель тому назад диагностировали коронавирусную инфекцию. Звезда Голливуда шутил о том, что из-за однообразных дней в режиме самоизоляции забыл, как застегивать пуговицы на костюме, и рассказал о том, как его болезнь заставила людей чувствовать себя «неловко» рядом с ним.

По этому случаю он сравнил себя с героем мультсериала «Американский папаша!», поскольку вынужден носить спортивные штаны по несколько дней и потому, что «никто не хочет быть с ним рядом слишком долго». Хэнкс заявил еще 11 марта, что он и его супруга Рита Уилсон заразились COVID-19, когда пребывали в Австралии. Подобное откровение повергло в шок многих фанатов артиста, которые пожелали ему скорейшего выздоровления. Все же, «свежий» вид актера во время трансляции немного успокоил поклонников.