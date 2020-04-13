13 апреля в Москве вводятся пропуска для передвижения

С 13 апреля 2020 года все москвичи будут передвигаться только по электронным пропускам. Для выхода в аптеку за лекарствами, магазин за продуктами, клинику необходимо иметь пропуск. Оформление и получение документа будет осуществляться в автоматическом режиме через интернет.

Получить пропускной документ могут все, однако власти могут проверять достоверность введенных данных.

Как будет работать система, образец электронного пропуска Получить электронный пропуск обязан каждый гражданин, независимо от того, будет ли он передвигаться на транспорте либо пешком. При выходе в аптеку, на работу, клинику, магазин каждый должен иметь пропуск и документ, подтверждающий личность. Система работает на заявительном характере, пропуск может получить любой человек, однако власти могут проверить личность и достоверность указанных данных.

Пропуск выдается в электронном формате и состоит из кода:

Первые четыре цифры – показывают срок действия электронного документа.

Остальные двенадцать знаков – идентификатор личности и цель выхода.

Проверка электронного документа будет происходить с помощью программы, считывающей QR-код.

Как получить пропуск: инструкция