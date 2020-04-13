Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Известный актер Павел Прилучный развелся со своей уже экс-супругой Агатой Муцениеце. Двое детей бывших супругов будут жить с Агатой. Стоит отметить, что звездная семья все еще проходит процедуру разделения имущества. Актер подтвердил информацию о том, что он разводится с Агатой еще в феврале 2020 года. В сети долгое время ходили слухи на тему того, почему актер развелся с Агатой, однако сама Агата положила конец этим слухам, заявив, что так нужно было.

Прилучный поднял руку на Агату, видеообращение Мацениеце

Судьбоносное знакомства Павла и Агаты произошло на съемках популярного сериала под названием «Закрытая школа». Пара долгое время скрывала, что встречается, однако в 2011 году появилась информация, что Павел и Агата поженились. Через два года на свет появился сын Тимофей, а затем и дочь — Мия. В 2020 году общество начало обсуждать развод родителей Тимофея и Мии. Стоит отметить, что, по последним сообщениям, супруги все еще живут в одном доме, который они купили год назад, ведь бракоразводный процесс до конца еще не закончен, хотя формально они уже не муж и жена.

Агата соблюдает режим самоизоляции, как и многие россияне в это время. Павел Прилучный недавно был на съемках в северной столицы РФ, однако ему тоже пришлось оставить работу и перебраться в дом, где живет семья. Недавно Агата пожаловалась, что Павел находился в состоянии алкогольного опьянения и выбросил ее мобильный, а затем и вовсе поднял на нее руку и испугал собственных детей. Актриса опубликовала запись в соцсети. Актриса опубликовала видео с телефона матери, с ее instagram-аккаунта.

«К сожалению, у меня нет другого оружия, кроме как использовать соцсети. Паша выбросил мой телефон, напугал детей, поднял на меня руку и сказал, чтобы мы свалили отсюда. Поэтому я собираюсь переехать в квартиру, а также постараюсь восстановить данные с телефона, для начала нужно купить новый телефон и попробовать все восстановить», — заявила актриса.

Агата Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

Агата рассказала, что у нее были действительно веские причины для того, чтобы развестись с супругом. При этом актриса подчеркнула, что все еще любит Павла и не исключает, что в будущем пара может воссоединиться. Примечательно, что интервью было записано до того, как Павел поднял руку на Агату и потребовал, чтобы она с детьми уехала из его дома.

С кем останутся дети после развода

Карантинный режим не позволяет довести бракоразводный процесс до конца. Формально — Агата и Павел разведены, однако остались вопросы по имуществу. Из-за карантина нет возможности развестись до конца, поэтому вопрос о том, с кем останутся дети и как будет делиться имущество — остается открытым. Однако в сети появились слухи, что дети, скорее всего, будут с мамой.

После развода дом достается Агате и детям. Пара еще должна поделить квартиру в столичной новостройке и автомобили. Стоит отметить, что три месяца назад Прилучный заложил автомобиль Range Rover за пять миллионов, чтобы погасить кредит.