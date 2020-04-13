Коронавирус в Италии и Испании, новости на 13 апреля

Накануне 2020 года мир даже не предполагал, что весну (а может и лето) он проведет в режиме самоизоляции. Вспышка неизвестной болезни, которая была зафиксирована в Китае, стремительно переросла в мировую пандемию и по сей день рушит не только планы каждого из нас, но и все устройство современного мира.

Пандемия COVID-19 не снижает своих оборотов. В мире уже заражено 1 835 373 человек, скончалось 113 362. Статистика растет с каждым днем. Лидеры стран и ВОЗ ежедневно мониторят ситуацию, вводят различные меры по предотвращению распространения коронавирусной заразы, но пока ситуация далека от стабилизации. В мире по-прежнему нет вакцины, а это значит — инфекцию пока сложно остановить. К тому же, опасный вирус мутирует.

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Где и сколько зараженных COVID-19, топ зараженных стран на 13 апреля

Ученые из Кембриджа заявляют, что в Поднебесной изначально была вспышка коронавируса типа А, который передался людям от летучих мышей. Другие два типа — В и С — это его мутации. Тип A наиболее распространен в Австралии и США. В Китае самым распространенным был тип В. Он же доминирует в Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах. Тип C, который мутировал от типа B, пришел в Европу через Сингапур. Он наиболее распространен в этой части Азии.

Коронавирусная инфекция бушует во всем мире, но есть ряд стран, которые более всего страдают от агрессивного китайского гостя. В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания на сегодня входят:

США (всего 533 470 случаев, более 20,5 тыс. смертей);

Испания (166 019 случаев, свыше 16,9 тыс. жертв);

Италия (152 271 заболевших с начала пандемии, более 19,4 тыс. умерших);

Франция (129 654 случаев в целом, свыше 13,8 тыс. жертв);

Германия (всего 125 452 случаев, более 2,8 тыс. летальных).

Далее идет Китай (82 052 случаев в целом), Великобритания (78 991), Иран (71 686). А закрывают десятку Турция (52 167) и Бельгия (29 647).

Стоит отметить, что Россия (15 570 случаев), где в последние дни заметно растет число заболевших, 12 апреля впервые поднялась на 16 место в мире, обогнав Австрию (13 945).

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Италии и Испании

Число умерших от COVID-19 в Европе превысило 75 тыс. человек. 80% всех смертей от коронавируса приходятся на Италию, Испанию, Францию и Великобританию.

В Италии за сутки скончался 431 зараженный коронавирусом, и это самый низкий показатель с 19 марта. В общей сложности, в стране зафиксировано 156 тысяч 363 инфицированных. Скончались 19 тысяч 899 тысяч пациентов. А вот Испания пока остается на втором месте по заражениям и смертности.

Актуальные новости на сейчас:

Папа Римский Франциск в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии. Кроме этого, он призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.

В Испании 13 апреля разрешили приступить к работе целому ряду предприятий и компаний, чья деятельность не относится к разряду жизненно важных.

Пожилым людям в странах-членах ЕС, скорее всего, придется соблюдать режим самоизоляции до конца 2020 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

В Испании за сутки зафиксировали 619 смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за последние три дня.

Глава ВОЗ заявил о замедлении пандемии коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции. При этом он отметил, что несмотря на замедление распространения СOVID-19, быстрое снятие ограничений может привести к «смертельной второй волне».

Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

В Италии карантин продлили до 3 мая. В указе правительства сохраняется запрет на выход из дома и все введенные ранее ограничения. Итальянский премьер-министр заявил, что это трудное, но необходимое решение, за которое он готов взять на себя политические обязательства.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф