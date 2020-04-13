Коронавирус в США, новости на сегодня 13 апреля, сколько заболевших и умерших

Во всех 50 штатах США впервые в истории объявлен режим «крупного бедствия». Причина — активное распространение COVID-19. Введение этого режима дает штатам и территориям расширенный доступ к помощи из федерального бюджета.

В Соединенных Штатах пандемия продолжает бушевать. На сегодня, 13 апреля, количество зараженных в стране составляет 533 470 человек. Это наибольший показатель среди всех стран планеты. Количество летальных исходов достигло отметки 20 580 человек. Больше всего страдает штат Нью-Йорк. В нем от коронавируса за время пандемии скончались 9 385 инфицированных. Об этом сообщил 12 апреля губернатор Эндрю Куомо.

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Из-за коронавируса в США ввели режим крупного бедствия

В США из-за распространения COVID-19 впервые в истории страны объявлен режим крупного бедствия на общефедеральном уровне. Об этом в воскресенье сообщил канал CNN. В США после объявления Трампа о введении режима КБ началась паника в соцсетях. Люди пишут, что США вот-вот закроют все границы и введут войска в населенные пункты.

В США режимы такого рода делятся на две категории: чрезвычайные ситуации и крупные бедствия. Оба варианта дают президенту полномочия оказывать помощь штатам и территориям из федерального бюджета. Но при ЧС общая сумма помощи ограничена 5 млн долларов, и если расходы выйдут за пределы этой суммы, президенту потом надо будет отчитаться перед конгрессом.

Режим КБ предполагает, что ущерб от случившегося настолько серьезен, что требует долгосрочных программ для восстановления. В таком случае задействуется широкий набор программ федеральной помощи руководству штатов или территорий для восстановления общественной инфраструктуры, на целевые программы, включая создание специальных фондов помощи. Объем расходов в этом случае определяется президентом.

Когда речь идет о госпомощи, то в первую очередь имеются в виду возможности Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, которое контролирует более 40 млрд долларов федерального финансирования, выделенного американским конгрессом для оказания помощи при бедствиях. Эти средства могут пойти, в том числе, на строительство больниц и транспортировку пациентов.

Последние новости о коронавирусе в США, самое актуальное

Миллиардер Билл Гейтс призвал правительства стран G20 выделить больше средств на разработку вакцины против коронавируса. Гейтс считает, что Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) нуждается сегодня в сумме не менее 2 млрд долларов США.

Коротко о самом главном:

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке настолько много, что там начали рыть братские могилы. Скончавшиеся находят свой последний приют в братской могиле на острове Харт. Об этом пишут американские СМИ.

Газета New York Times в воскресенье опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что американские спецслужбы и медицинские эксперты докладывали Трампу об опасности коронавируса еще в конце января, однако он проигнорировал их предупреждения.

На американском авианосце «Теодор Рузвельт» коронавирус подтвердили у 550 членов экипажа. Всего на борту, где находится 4800 американских военных, протестовали 92% личного состава. У 3673 человек результаты тестирования на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщил представитель ВМС США.

Из-за карантинных мер в США потеряли работу не менее 16 млн американцев.

США будут применять визовые санкции против стран, отказывающихся вывозить или задерживающих вывоз своих граждан из Соединенных Штатов. Такой меморандум подписал Дональд Трамп. Меморандум прекращает свое действие 31 декабря 2020 года, если он не будет продлен.

Администрация президента США сообщила, что для участия в брифингах в Белом доме журналисты будут обязаны сдавать тест на коронавирус.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф