Новак предлагает запретить ввоз в Россию дешевого бензина: «Это антикризисная мера»

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в интервью на телеканале «Россия-1».

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — сказал Новак.

По словам главы минэнерго, цель запрета на ввоз в страну дешевого топлива — сохранить нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места.

Министр отметил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции снизился на 30 процентов. «Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома и, соответственно, на заправках только служебные автомобили», — сказал он.

Новак считает, что рост цен на топливо в России до конца года будет не выше инфляции, возможно даже сохранение на текущем уровне.