Как доставят Благодатный огонь в 2020 году перед Пасхой?

Накануне православной Пасхи в 2020 году в столицы стран будет доставлен Благодатный огонь. Его привезут из Иерусалимского Храма Гроба Господня, сообщил глава Департамента по делам диаспоры и мировых религий израильского МИД. Благодатный огонь освятят в субботу, 18 апреля.

Правительство Израиля принято решение провести церемонию схождения Благодатного огня без участия мирян, в присутствии лишь 10 человек в числе представителей Храма Господня, православных, армянской, коптской, сирийской церквей, фотографов и операторов. Израильский Храм из—за коронавируса находится на карантине, как и все остальные церкви. Представителями Греческой церкви Благодатный огонь будет передан дипломатам, среди которых будут и российские.

Как будет доставлен Благодатный огонь в Москву

Доставка Благодатного огня в Москву в 2020 году – обязанность Фонда Андрея Первозванного. Он будет привезен в храм Христа Спасителя. Однако традиционная массовая встреча во «Внуково» в этот раз отменена – таким было решение столичной и областной власти, уточнил Александр Гатилин, пресс-секретарь Фонда. Со слов Александра Гатилина, в храм Благодатный огонь принесут перед началом праздничного Богослужения.

Тем временем и в Израиле церемония в 2020 года пройдет иначе – не будут присутствовать паломники. Благодатный огонь привезут в аэропорт Тель-Авива, а оттуда его развезут по православным странам.

Александр Гатилин заявили: Фондом будет сделано все возможное, чтобы Россия получила Благодатный огонь своевременно.

В Израиле рассказали о новых принципах Схождения Благодатного огня

Из-за коронавируса многие мировые события происходят по иному принципу. Это касается международных встреч, Чемпионатов мира, музыкальных конкурсов, гастролей, кинематографических показов, выставок, в том числе, и Схождения Благодатного огня в Израиле. Многие годы на этой священной церемонии в Храме Гроба Господня присутствовали многочисленные паломники, тысячи верующих из разных стран мира. Но, в 2020 году участниками ее станут примерно 10 человек. Условия проведения церемонии в этот раз жесткие.

«Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдёт с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек», — сообщает глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акивы Тор.

В Храме Гроба Господня в 2020 году будут присутствовать священнослужители и журналисты, который проведут прямую трансляцию. Также состоится крестный ход, возглавляемый Патриархом Иерусалимским – традиционно он будет читать молитву в Кувуклии: это «церковь» в Храме, где и Сходит Благодатный огонь. С ним в Часовне будет присутствовать представитель Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Священнослужители и послы иных православных церквей будут ждать Благодатный огонь у Яффских ворот Израиля. Огонь будет находится в колбах – он будет привезен в аэропорт, а оттуда делегации развезут его по странам.