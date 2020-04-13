Названы размеры штрафов за отсутствие пропусков у москвичей

Share Tweet Share Share Email CommentsС введением цифровых пропусков в Москве начнут действовать штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля. Прежде такие штрафы были «спящими», поскольку передвижения по городу не ограничивались.

Штрафы в Москве за отсутствие пропусков

Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») грозит гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.

В Москве с 15 апреля введут специальные цифровые пропуска для поездок на любом транспорте, в том числе личном. Об этом говорится на сайте мэра Сергея Собянина. Там же опубликован указ о введении пропусков в Москве.

Оформить пропуск можно будет с понедельника, 13 апреля.

С 15 апреля его наличие при поездке на любом транспорте будет обязательным – пропуск нужно будет предъявлять вместе с паспортом по требованию контролеров движения по Москве. Для поездки из Москвы в область и обратно также нужен будет пропуск – в Подмосковье будет действовать похожая пропускная система.

Ходить пешком можно будет без пропуска. Он также не понадобится детям младше 14 лет, военным, судьям, сотрудникам правоохранительных органов и другим служащим, у которых есть удостоверения установленного государством образца.

Пропуск будет выдаваться в электронном виде, в нем будет код, состоящий из цифр и букв. Читайте здесь подробную инструкцию по оформлению пропусков.