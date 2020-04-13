Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено Алтайском крае

В Алтайском крае 13 апреля подтверждено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших один – житель Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), а один – из Бийска. О втором заболевшем в соцсетях и СМИ писали в последние два дня.

По данным штаба, всего в крае за период с 29 марта по 3 апреля зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе три ребенка. Случаи зарегистрированы в Барнауле – 28 человек, в Павловском районе – два человека, в Первомайском районе – два человека, по одному – в Крутихинском районе и городах Заринске, Рубцовске, Бийске.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Выздоровели и выписаны из стационара пока три человека. Кроме того, сообщается, что на 13 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 10 001 человек (5427– в диагностических центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска), 4574 – в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Под медицинским наблюдением находятся 918 человек (в том числе девять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5365 человек.

Добавим, что накануне о заболевшем в наукограде сообщал «Бийский рабочий». Данную информацию журналистам подтвердил источник в ЦГБ Бийска. В соцсетях также писали, что зараженный молодой человек приехал из Москвы 5 апреля, самолетом летел до Новосибирска, оттуда до Бийска ехал на «ГАЗели». Он якобы приехал в гости к матери переждать карантин. По приезду мужчине стало плохо, он обратился в больницу.

Люди, проживающие в одном доме с матерью заболевшего, писали, что к ним действительно приезжала санслужба, чтобы обработать подъезд. Другие бийчане тем временем переживали за полное несоблюдение режима самоизоляции в Бийске. «Бесстрашные бийчане! Вы думаете, Барнаул далеко? Почему у нас такие глупые и беззаботные жители? Маски не нужны, перчатки не нужны. С детьми в парке гуляем — на роликах, на велосипедах. Жизнь бьет ключом. Поберечься никому в голову не приходит. Вы поймите, у нас не Москва. Уровень медицины другой. Поэтому, спасение утопающего — дело самого утопающего. Думайте головой!» — призывали в соцсетях.

Напомним, 12 апреля Алтайском крае выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В двух случаях заболевание подтверждено у жителей муниципальных районов, в одном – у жителя одного из малых городов. На 12 апреля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляло 34 человека, в том числе три ребенка, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.