Мэрия Стамбула шьёт маски для бесплатной раздачи

«В Турции запрещена продажа масок, их можно получить на почте, предварительно заказав в e-devlet (аналог Госуслуг) по интернету. Между тем, без масок запрещено заходить в магазины и в общественный транспорт», — пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

В первые дни в республике часто подчёркивали, что маски нужны лишь больным, носить их не обязательно и даже вредно, уточняет автор канала. «Однако теперь страна перешла к тому, что ношение масок обязательно во всех общественных закрытых местах. Мэрия уже неделю как раздаёт в общественных транспортах до 100 тыс. масок в день», — заключает автор.