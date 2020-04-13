Анастасия Костенко раскрыла секрет быстрого восстановления после вторых родов

Анастасия Костенко раскрыла фанатам секрет быстрого восстановления после вторых родов. За два месяца модель вернула себе подтянутую и стройную фигуру. Пост о своих достижениях супруга Дмитрия Тарасова разместила в Instagram.

Костенко считает спорт элементом своей жизни. Ради красивой фигуры модель отказалась от сладостей, печенья, сдобы и другой вредной, но безумно вкусной пищи. Знаменитость не забыла дополнить диету регулярными тренировками.

На новом фото Костенко сидит на полу в красном спортивном костюме. Под ним имеется пищевая пленка и бандаж, ускоряющие процесс сжигания подкожного жира.«Я втянулась в процесс и не хочу пропускать ни одну тренировку. Сразу скажу, что спорт не повлиял на лактацию. Скоро подключу скрабы, обертывания и массажи, поскольку нужно улучшить качество кожи», — написала Костенко.