Александр Ширвиндт признался, что нарушил карантин ради шоу

Александр Ширвиндт стал гостем нового выпуска программы «Ты не поверишь!». Российский режиссер признался в эфире телеканала НТВ, что нарушил карантин ради съемок в шоу.

85-летний Александр Ширвиндт продолжает ходить на работу, несмотря на то, что находится в группе повышенного риска. В ходе беседы с телеведушим шоу «Ты не поверишь!» Александром Олешко артист раскрыл, каким образом оберегает организм от COVID-19. По словам режиссера, посещать съемочные площадки и работать с актерами ему помогают «шпроты и лимоны». В более серьезном ключе Ширвиндт сообщил, что пытается как можно реже выходить на улицу, но издержки профессии не позволяют работать в онлайн-режиме.

Известно, что по всей стране введен обязательный режим самоизоляции, который распространяется на всех граждан старше 65 лет. Неутешительная статистика по количеству летальных исходов пугает Ширвиндта, но он добавляет: «У меня такая профессия. Мы все стараемся собраться в тяжелой ситуации». Александр Олешко отметил, что в нынешние времена «артисты подобны военным: продолжают работать и выступать для зрителей, пытаясь передвигаться небольшими группами».