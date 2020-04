Таисия Вилкова о коме и сборе средств на лечение: «Мошенников уже ищут»

Таисия Вилкова прокомментировала появившиеся накануне слухи о коме и сборе средств на лечение. Обращение к фанатам и друзьям 23-летняя актриса разместила в микроблоге Instagram.

В соцсети «Одноклассники» от имени Вилковой появилась публикация о ее госпитализации в тяжелом состоянии. Якобы близкие знаменитости попросили неравнодушных граждан помочь собрать необходимую для лечения сумму.«Дорогие мои, у меня никогда не было страницы в «Одноклассниках». Мошенники решили нажиться на вас под предлогом моей тяжелой болезни. Данный аккаунт уже заблокирован, ведется поиск злоумышленников. Я нахожусь дома в полном здравии», — написала Вилкова.Ранее сообщалось о бракосочетании актрисы с коллегой Семеном Серзиным. Даже карантин не помещал паре воплотить в жизнь свою мечту.

