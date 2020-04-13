Дубайские встречи. Майк Тайсон

„Кто боится кого-нибудь, кроме Аллаха, тот не мужчина“ – Сказал Майк Тайсон.

Его философия жизни неотделима от формирования принципа самоконтроля и самодисциплины, и поэтому может быть основой для формирования уникальной школы здоровья, где боксерские тренировки станут органичной частью фитнес подготовки.

Наши встречи с Майком проходили в Дубае и стали для меня неожиданным открытием в плане понимания того, что воин (а он именно воин в самом высоком смысле), такого масштаба как Тайсон – это в первую очередь яркая личность, человек способный генерировать идеи, создавать вокруг себя пространство нестандартных решений.

Майк Тайсон и Исмагил Шангареев«Я выбрал Дубай для презентации сети фитнес-центров, открывающихся во всем мире по франшизе под названием Mike Tyson Academy (MTA), потому что этот город утвердился на мировой карте как организатор многих значимых спортивных мероприятий. Надеюсь, это будет первый шаг на пути к долгому сотрудничеству между мной и регионом. Тренеры и остальной персонал были утверждены лично мной, они разделяют мою философию» – сказал Майк Тайсон.

Что это за философия боксера спросите вы? Отвечу словами самого Майка: «Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано – это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество… До тех пор, пока мы упорны и терпеливы, мы можем получить все, что нам угодно. Пока мы стойки и упорны, мы способны осуществить все свои желания».

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. В его послужном списке 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он дважды получал сертификаты Книги рекордов Гиннесса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.

Рассказывая своим детям и внукам о великом Майке Тайсоне, я привожу одно из его простых, но очень жизненных цитат: «Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы».

Майк Тайсон с Исмагилом Шангареевым и Джалилем Шангареевым.Я рад, что мои сыновья Джалиль и Ибрагим смогли видеть этого легендарного человека, говорить с ним. Лучшей школы для моих детей, чем прямое человеческое общение с большим мастером, я не знаю.

Майк Тайсон и Ибрагим Шангареев.Примечательно, что Майк Тайсон выбрал Дубай для официального объявления о своем новом предприятии – сети фитнес-центров, открывающихся по франшизе под названием Mike Tyson Academy (MTA). Презентация МТА состоялось на торжественном ужине в JW Marriott Marquis Dubai, где присутствовали гости со всех эмиратов.

Майк поблагодарил всех, кто разделяет его инициативу о создании универсальных академий, где будут проходить кардио-, силовые, функциональные тренировки и занятия по боксу, которые позволят повысить уровень фитнес-подготовки.

Исмагил Шангареев и Майк Тайсон на торжественном ужине в JW Marriott Marquis Dubai.Мир спорта богат на таланты и поражает воображение яркостью их проявления. Но Майк Тайсон, даже в этом сиянии звезд, заметен своей неповторимостью, особым духом воина, ставшего самой поразительной легендой мирового бокса (https://www.youtube.com/watch?v=QX2v3cn25WU).

Исмагил Шангареев. Брюссель, 2020 г.