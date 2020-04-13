Прояснилось состояние Надежды Бабкиной после комы

Именитую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную в одну из столичных клиник с пневмонией, вывели из искусственной комы. Об этом сообщила ее подруга Маргарита Королева. По ее словам, первые дни болезни были тяжелыми, певица находилась в реанимации.

Как себя чувствует сейчас Надежда Бабкина

«Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», — поведала Королева, уточнив, что организм артистки еще слаб, поэтому ее рано переводить из реанимационного отделения.

К счастью, состояние Бабкиной не ухудшается, и врачи надеются, что лечение будет проходить успешно. Кроме того, врачи планируют снять ее с аппарата ИВЛ, после чего ее переведут на кислород. Стабильное состояние знаменитости радует врачей и ее близких.

Сейчас к пациентке допускается только медперсонал клиники, больше никого не пускают. Подруга уверяет, что за ней наблюдают высококвалифицированные специалисты, которые держат ситуацию под контролем.

Что случилось с Бабкиной

Напомним о том, что артистку положили в больницу с подозрением на коронавирус, когда у нее начались проблемы с дыханием. К счастью, диагноз не подтвердился, но ее состояние требует непрерывного медицинского наблюдения.

Бабкина лечится не в Коммунарке, где находятся больные с коронавирусом, а в частной клинике, сутки пребывания в которой обходятся в 50 тысяч рублей.