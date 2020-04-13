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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/56/12888056/RIAN_6097428.HR-pic905-895x505-28247.jpg" alt="Страны ОПЕК+ сократят добычу после июня на 7,7 млн б/с" /></p> <p>

Названа квота на сокращение нефтедобычи стран-участников сделки ОПЕК+ после июля. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике.

В период с июля по декабрь добыча будет сокращена на 7,7 млн баррелей в сутки.

Кроме того, с 2021 года ожидается сокращение нефтедобычи на 5,8 млн б/с.

Уточняется, что страны-участники сделки рассмотрят условия ее продолжения в декабре 2021 года.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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