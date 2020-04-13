Страны ОПЕК+ сократят добычу после июня на 7,7 млн б/с

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Названа квота на сокращение нефтедобычи стран-участников сделки ОПЕК+ после июля. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике.
В период с июля по декабрь добыча будет сокращена на 7,7 млн баррелей в сутки.
Кроме того, с 2021 года ожидается сокращение нефтедобычи на 5,8 млн б/с.
Уточняется, что страны-участники сделки рассмотрят условия ее продолжения в декабре 2021 года.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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