Кремль: президент РФ Владимир Путин вновь обратится к нации

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля снова выступит с обращением к нации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Владимир Путин обратился к нации.

kremlin.ru

Выступление президента ожидается после 16:00 мск, уточнил официальный представитель Кремля.

«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил Песков.

Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом могут носить лишь примерный характер, уточнил Песков. По его словам, все будет зависеть от эффективности принимаемых мер.

Последний раз российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта, пишет Lenta.ru. Он призвал россиян оставаться дома в связи с распространением коронавируса, и объявил неделю с 30 марта по 4 апреля нерабочей по всей стране.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 30 человек умерли.

Цифра

Обращение 25 марта смотрели более 11 млн телезрителей. Речь идет о россиянах старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Самую большую аудиторию в момент трансляции смогли привлечь»Россия-1″, НТВ, Первый канал и «Россия-24».

Обращения президента

Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений, пишет РБК.

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).

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